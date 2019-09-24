全程攝錄司機酒駕橫沖直撞 警遭嗆沒第一時間制止

（八打靈再也24日訊）一名警官在前往上班途中於隆布大道上見到司機疑涉嫌酒駕，該轎車最終失控撞下路旁斜坡，整個過程皆被該警官用手機攝錄下來。惟短片在社交媒體傳開後，有網民認為，該警官應第一時間鳴笛警告該輛危險駕駛的轎車，讓對方第一時間停下。

據悉，這則長約2分鐘16秒的視頻，昨天起開始在社交媒體傳開。

這名警官當時身穿便服，駕駛轎車前往布城警區總部工作。他在途中，看到一輛黑色本田思迪（Honda City）車子，正往布城方向橫沖直撞，當時還有一輛金色邁薇轎車尾隨著便拿起手機攝錄。

據視頻所見，黑色本田轎車原先是在快速車道行駛，但在沒打訊號燈下，突快速從快車道駛入緊急車道，再從緊急車道駛入快車道，重複著相同的危險駕駛動作。

期間，該輛金色邁薇轎車司機曾亮起緊急訊號燈，嘗試讓對方停車，但黑色本田轎車在收到訊號後非但沒停下，反而繼續危險駕駛。

最終該輛黑色本田轎車在駛入布城收費站前路段的轉彎處突失控打轉，沖入左側溝渠旁的斜坡，並撞壞了路牌。

據臉書貼文內容，該名警官之後下車，上前要求肇禍司機出示大馬卡，但相信因為他當時並沒穿制服，反而遭該名身材消瘦的肇禍司機辱罵。

慶幸此事件並沒波及其他公路使用者，警方事後為該名肇禍司機及金色邁薇轎車女司機及乘客錄取口供。

肇禍司機是私立大學生

雪州交通調查及執法組主任阿茲曼警監披露，上述肇禍司機是一名22歲的也門男子，他是本地某私立大學的學生。事發時，車內還載有著兩名印裔女子，所有人都沒受傷。

他提到，司機在進行酒測時證實酒駕，警方較後也接獲兩名目擊者報案及提交案發過程的視頻給警方。

他表示，警方將援引1987年陸路交通法令第45（1）（在喝酒或吸毒後駕駛）條文調查此案。