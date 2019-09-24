2年前技術問題卡住 30萬已發新城華小







（加影24日訊）教育部兩年前因加影新城華小面對技術問題而無法兌現的30萬令吉撥款已經發出。

不過，由於建委會還未申請“完工與落成準證”（CCC），也仍未添購軟體設備，新城華小於明年1月開學的機率不高。

教育部副部長張念群於今日在雪蘭莪州行政議員黃思漢、雙溪拉瑪區州議員馬茲旺和無拉港區州議員王詩棋陪同下視察久未啓用的新城華小時，指教育部的30萬令吉撥款已到手，為了早日取得完工與落成準證，因此要求建委會於兩周內提呈所有文件。

促呈文件爭取落成證

她說，新城華小的完工與成準證申請，將獲得加影市議會以快速通道程序處理，以便學校可以早日開課。

她認為，新城華小有望明年開課，卻不否認因時間緊迫，明年1月開課較困難。

“我也希望學校盡快啓用，只是完工與成準證工作未完成，教育部必須得到有關認證後才能作出安排。”

至於學校所缺乏的軟體設施，她也希望董事部盡快向教育部提呈添購設施的估價單，由教育部撥款協助。

張念群說，只要建委會給予配合，越早提呈所需文件，學校可以更快啓用。

她說，教育部希望新城華小明年可以開課，但還不知是哪一個月份開課，總之現階段是分秒必爭。

“我們是要確保這間於2008年批準建設的學校，經過10年的努力，在最短的時間內啓用，教育部會給予足夠的撥款協助建委會完成學校的設備。”

另外，黃思漢說，州政府已指示加影市議會以快速通道程序處理此事，因此建委會無需等到校園工程完成後才申請完工與落成準證，現在就可以提呈所需文件包括圖測給加影市議會審核。

除了教育部撥款30萬令吉，萬宜區國會議員王建民也撥出5萬令吉給新城華小，其特別助理兼市議員丘欽瀚通知建委會，將於近期內發出有關撥款。

新城華小董事長拿督李萬行說，校園的電線於3月被竊賊剪斷盜走，損失不菲，教育部所兌現的30萬令吉撥款，可以用在處理電線工程，最快一個月內解決。

他透露，學校仍缺乏軟體設施，估計至少需要花費50萬令吉，他已與副部長就有關事件進行溝通，建委會也會盡快提呈估價單。

他說，新城華小共有36間課室，但啓用後將只暫時開1至3年級，首批學生料超過300人。