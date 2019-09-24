【砍同事襲警遭殲案】 檳總警長：無證據顯示參與IS 多角度查嫌犯動機











（檳城24日訊）針對昨晚發生的砍死同事襲警遭殲案中的工廠員工被指有意赴敘利亞參加哈里發國（IS）的傳聞，檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭說，這尚言之過早，也未有證據顯示有​​此跡象，警方將從多角度，調查嫌犯的動機。

他指出，目前還沒有證據，顯示嫌犯參與哈里發國（IS）。

他今日出席一項活動後，在新聞發布會上受詢及時，表示警方仍在調查行凶者的動機。

他說，嫌凶已缺勤一周，同時呈辭，近期也出現憂鬱狀況，警方會聯絡其家人了解，據知對方是與友人同住。

手持雙刀砍同事

一名已呈信辭職後曠工的男員工，昨天下午突然回工廠，發狂持雙刀砍中2名男女同事，女子右手被砍斷，被送入院後去世；男傷者則留院觀察。

這宗砍人案是於昨天下午約5時發生。據知，行兇者名為賽莫哈末凱里再里爾（25歲），是品質管理部門的員工。

據了解，行兇者事發前已無故曠工近一星期。昨日他突然返回工廠工作，並在下午臨放工時，雙手分持2把巴冷刀，砍傷人後在工廠範圍裡徘徊。

砍人案發生後驚動全工廠員工，他們四處躲避，並向警方求助。

2名警員在接投報後火速趕到現場，並勸說行兇者棄刀投降，但行兇者不聽勸並持刀攻擊警員，警員被逼開鎗還擊，將他擊斃。

事發後，廠方為方便警方調查及安撫受驚嚇的員工，而允許員工提早放工回家。

大批警員在事發後趕到現場，鑑證組較後也抵達現場採證，並在昨晚約9時把行兇者的遺體送到檳城醫院太平間等候剖驗。

遭砍死的女職員，據知傷痕累累，其中手臂竟被砍成3截，頸項也中刀，情況嚇人。她的家人在接到通知趕到班台醫院見到她的遺體時，都抱頭痛哭。

而另一名遭砍傷的是一名華裔男職員，經過治療後並沒生命危險。

兇徒近期情緒不穩

西南區警區主任安峇拉甘說，遭行兇者砍死的是品質管理部的一名47歲的女主管，遭砍傷的華裔男職員53歲，是保安部的主管。

他說，根據初步調查，行兇者最近情緒不穩定，幾個月來終日愁眉不展，也曠工一星期，沒想到今天竟會帶刀前來行兇。

他說，警方目前仍在調查行兇者干案的動機。

詢及行兇者為何可帶危險武進入工廠範圍內，安峇拉甘說，該家工廠只是一間醫療醫業工廠，並沒有金屬探測儀器，員工進入工廠也不需搜身等，相信行兇者是把刀藏在車裡帶入工廠。