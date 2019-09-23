手持雙刀砍同事 行兇者襲警遭殲

















（檳城23日訊）峇六拜貝朗醫療醫業工廠（B BRAUN），今午發生恐怖的砍人案，一名已遞交辭職信的巫裔男員工，今午持2把巴冷刀在工廠內連砍2名男女同事，兇徒砍死女同事後，還攻擊前來勸降的警員，結果遭警員開鎗擊斃。

這宗砍人案是於今午約5時發生。據知，行兇者名為賽莫哈末凱里再里爾（25歲），是品質管理部門的員工。

據了解，行兇者事發前已無故曠工近一星期。今日他突然返回工廠工作，並在下午臨放工時，雙手分持2把巴冷刀，砍傷人後在工廠範圍裡徘徊。

砍人案發生後驚動全工廠員工，他們四處躲避，並向警方求助。

2名警員在接投報後火速趕到現場，並勸說行兇者棄刀投降，但行兇者不聽勸並持刀攻擊警員，警員被逼開鎗還擊，將他擊斃。

事發後，廠方為方便警方調查及安撫受驚嚇的員工，而允許員工提早放工回家。

大批警員在事發後趕到現場，鑑證組較後也抵達現場採證，並在晚上約9時把行兇者的遺體送到檳城醫院太平間等候剖驗。

遭砍死的女職員，據知傷痕累累，其中手臂竟被砍成3截，頸項也中刀，情況嚇人。她的家人在接到通知趕到班台醫院見到她的遺體時，都抱頭痛哭。

而另一名遭砍傷的是一名華裔男職員，經過治療後並沒生命危險。

兇徒近期情緒不穩

西南區警區主任安峇拉甘說，遭行兇者砍死的是品質管理部的一名47歲的女主管，遭砍傷的華裔男職員53歲，是保安部的主管。

他說，根據初步調查，行兇者最近情緒不穩定，幾個月來終日愁眉不展，也曠工一星期，沒想到今天竟會帶刀前來行兇。

他說，警方目前仍在調查行兇者干案的動機。

詢及行兇者為何可帶危險武進入工廠範圍內，安峇拉甘說，該家工廠只是一間醫療醫業工廠，並沒有金屬探測儀器，員工進入工廠也不需搜身等，相信行兇者是把刀藏在車裡帶入工廠。