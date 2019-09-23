精明城市框架推介 充地方政府指南實現精明城市

（吉隆坡23日訊）房屋及地方政府部長祖萊達說，房地部今日推出《馬來西亞精明城市框架》（Malaysia Smart City Framework） ，將作為其他地方政府的參考指南，以逐步實現多個城市達到精明城市的目標。

她在精明城市框架以及Cities 4.0國際大會與展覽會推介禮後召開的記者會上說，精明城市框架僅作為引領其他州屬城市邁向精明城市的方向，而具體落實精明城市的期限則由各地方政府決定。

她說，房地部既沒有在行政上強制規定各個受管轄的地方政府或地方議會必須跟隨有關做法，也沒有要求它們對達到塑造精明城市目標，設下期限。

“每個地方政府都有自己的願景和管理好一個城鎮的目標，這方面我們是讓他們自由的。”

祖萊達透露，房地部目前將全國5個城市列為“試點城市”（Pilot Cities），即吉隆坡、居林、亞庇、古晉和新山。

她指出，有了城市框架指南，她希望能看到更多地方政府主動採取措施來提升為精明或智慧城市，如加強互聯網銜接網速與有效的通訊系統，以及提供完善的基本設施，借此提升人民的生活素質。

“房地部將繼續監督全國的地方政府，確保扮演好它們各自的角色，以打造更多先進與精明的城市。“

對首相馬哈迪在致詞時提及很多發展精明城市的參與者以“孤島”或穀倉的形式各自作業，將阻礙精明城市的整體發展之說法，祖萊達表示，我國確實沒有一個將各個地方的管理系統連接一起的總的大數據系統，不管是清潔、安全、法律、工業、金融、通訊、電源等領域。

幕後推手聯系一起

她希望在推介這個明城市的框架之後，未來房地部將負責將所有精明城市的幕後推手聯系在一起，彼此就這方面的發展心得交換意見，大家付出共同的努力以達到更完美的效果。

她說，已經宣布將打造為先進與精明城市的有檳城、雪蘭莪、新山和馬六甲。

詢及房地部會否在明年度財政預算案要求更多撥款興建更多房屋，以迎合國人的需求時，祖萊達說，該部是一個非常講求謹慎的部門，確保不會胡亂花錢，所提出的財政預算都會確保有高標準的表現。