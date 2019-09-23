納吉：政策惠民 人民皆朋黨齊坐牢

（吉隆坡23日訊）前首相拿督斯里納吉宣稱，全馬來西亞人民都是他的“朋黨”，如果有所謂的朋黨被判坐牢，全國人民都會被視為共犯，都得坐牢。

他於日前在“Ulasan Apek Cina”節目接受主持人戴子豪訪問時，針對主持人引述第四任首相指納吉培植很多朋黨的談話，如此回應。

他表示，指他培植很多朋黨是不對的，並否認自己擁有朋黨。

“我在擔任首相所推行的都是利民政策，因此所有人民都是我的朋黨，如果有朋黨被判坐牢，那麼所有人都要坐牢。”

政見雖不同但尊重敦馬

在通過通過戴子豪個人臉書專頁直播的訪問視頻中， 納吉說，盡管他與首相敦馬哈的政見不過，但他尊重馬哈迪，不曾向對方進行人身攻擊。

在被問到是否“愛”（Sayang）馬哈迪時，納吉說：“會尊重他。”

在被主持人接二連三追問相同問題時，納吉只是點頭示意。

提及若站在馬哈迪面前，他有甚麼想時，納吉說，他依然會尊重馬哈迪，只因對方的獻議，而讓他當年得以順利出任副首相，因此依然會尊重對方作為一名首相和一名長輩。

納吉表示，日落同區YB（雷爾）是希望聯盟里讓他覺得最不受歡迎的國會議員，而國防部長莫哈末沙布則是他最喜歡的希盟領袖。

“防長的英語讓人聽了會發笑，很有趣。第二位，則是‘納吉事務部長’（MENHEN）林吉祥。”

有關巫統和伊斯蘭黨早前簽署的合作憲章，納吉保證說，巫伊兩黨的合作旨在捍衛聯邦憲法的條文，而且伊斯蘭也遵重其他的宗教，因此不會影嚮到華、印裔的權益與生活習慣。

除了希望兩黨的合作行動，不會歧視其他的宗教，他也促請華印裔不必操心。

“我提倡的‘一個馬來西亞’，是我任首相時為促進各族全民團結所作最大努力與貢獻，這倡議在於團結我國各族的人民。 ”

至於“害羞啥？我的老板”（Malu apa bossku）口號，納吉說，其實bossku就是指人民，要重視人民。

“bossku風潮指的是，對於我們所擁有的，不要感到害羞，反之要感到自豪。”

若被判無罪 納吉問希盟能否接受

詢及很多人都在問他是否已為坐牢做好準備時，納吉表示，他對作為呈堂的證物及本身的證詞充滿信心，也準備了許多要提呈上庭的證據。

“我現在有個疑問是，政府到時是否能夠接受‘事實上我沒有犯罪’的裁決？”

針對一個馬來西亞發展公司（1MDB）課題，一個馬來西亞發展公司與沙地石油投資公司（PSI）成立聯營公司被指與沙地阿拉伯王子、中東等人物或國際石油投資公司（IPIC）進行串謀的疑問，納吉反問：“沙地阿拉伯王子是沙地阿拉伯國王的兒子，沙地阿拉伯國王是世界上最富有人物之一，我當時作為馬來西亞首相，到底能不能和沙地阿拉伯王子串謀，這種指控合不合理？”

“如果希望聯盟指我和王子串謀，我要在法庭上看他們能提出甚麼證據。”

詢及是否被案件關鍵人物劉特佐欺騙，以及被問到一個馬來西亞發展公司的營運細節時，納吉獲助理提醒主持人的問題都涉及“待審”事目，因此不作回應。

保證羅斯瑪沒插手政府事務

至於首相任內是否被夫人拿汀斯里羅斯瑪操控一切政府事務的問題，納吉說，外界這樣的指控是錯的，他敢保證羅斯瑪並沒有在其任內插手政府事務。

受到追問外界指責他盜用人民300多萬令吉資金購買貴重物品如鑽石戒子時，他說，他購買這些物品是為了送禮給卡塔爾的國家領袖，以促進馬來西亞和卡塔爾的雙邊關系。

“購物收據還被我好好的保管，可以出示作為證明。”

對外界盛傳他涉及謀殺蒙古女郎，納吉答說，這只是為了謗制而編制出來的童話故事，“如果他們有證據，可以向警方投報。”