巫裔警員領養長大 移居美國婦尋父母

（北海23日訊）一名移居美國的54歲婦女紮麗娜，自出娘胎後，就由護士交給巫裔警員領養，但血濃於水，紮麗娜多年前開始尋找親生父母但不果，今日她再來到大山腳醫院查詢，一樣失望而歸，故希望通過報章力量，尋獲親人。

紮麗娜今日到大山腳醫院查詢資料，但醫院登記處告知其報生紙上所記錄資料，與醫院的記錄庫資料一樣，也無法再追回50多年前的詳情。

她手上的線索極少，根據報生紙資料，生於1965年10月23日，早上11時36分，報生紙註明出生地是威北甲拋峇底警局。其養父生前是名警員，相信當時駐守該警局，並由護士把她交給養父母。

“25年前，因為嫁給一名美國公民，在移居美國之際，養母才告知自己是被領養的孩子，在抵達美國後，生活十分忙碌，沒有多餘的時間和金錢回國尋親。”

她說，據養母透露，當時是護士讓華裔生母與巫裔養母做了口頭協定，即不互相交換對方的名字與聯絡方式，並將僅出生1小時的她交給對方。

“養母曾說過，生父是以賣冰為生，家境十分貧困，而且尚有一個大家庭需要照顧，迫於無奈才將我送人，我應該是親生父母家中排行最小的孩子，上有8至12個兄弟姐妹，至於具體情況則不確定。”

多年前已經想尋找親生父母，由於無名無姓，資料有限，尋親之路真的毫無頭緒，希望有相關經历的家庭能與她聯系。可通過WhatsApp+1 (901) 734-6760與她聯系，或聯絡其在大馬的友人餘安東 012-299 9718。