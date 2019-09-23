疑女子廁所產子 嬰兒棄馬桶淹死

（關丹23日訊）一名女子今日淩晨在關丹巴士總站一間正在維修中的廁所內產子，嬰兒被人發現時已淹死在馬桶里，警方正追查一名疑似巫裔的女子。

關丹警方今日發表文告指，該名女子是清晨5時58分在關丹巴士總站，位於一樓的公廁內誕下這名嬰兒。根據巴士總站管理層的說法，一樓的廁所因損壞緣故而於本月19日關閉，以進行維修與提升工作，廁所門口也掛著“關閉”的字眼。

關丹警區主任莫哈末諾指出，據一名目擊者透露，他進入第二間廁格準備上廁所時，發現馬桶蓋已經蓋上，於是沖水，卻驚覺血紅色的水流出馬桶以外，立即告知清潔工人。

他續稱，清潔工人檢查廁所時發現馬桶阻塞，便以鐵線嘗試取出馬桶內的東西，結果竟勾出嬰兒的臍帶和胎盤。

“警方查看閉路電視錄影後發現，一名身穿黑色衣服，手拿一個手提包的巫裔女子，曾於淩晨5時58分走入廁所，直至6時30分走出廁格，身上的衣服已換過另一套馬來傳統服裝。

他指出，男嬰的遺體目前已被送往關丹中央醫院，解剖相關工作預計下午4時進行。

根據警方初步調查，嬰孩雖屬早產兒，不過身體已經成形。

警方目前尚在追查上述女子的下落，呼籲知情者提供警方線報，包括曾於清晨時分載到該名女性乘客的出租車司機。