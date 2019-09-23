兒欠債逃走 阿窿找上門 失明媽媽要脫離關係

（吉隆坡23日訊）“我都已經看不見了，要怎麼去找他？”一名失明單身母親申訴，其24歲的小兒子從三年前因染上賭癮欠下大耳窿債務，近期更疑似掉入老千圈套，向多組大耳窿借貸購買房產，最終無力償還債務而逃走，連累收留她的親戚及80歲高齡的雙親遭大耳窿追債，已走投無路的她決定與兒子脫離親子關係，哭求大耳窿高抬貴手，勿再騷擾他們一家老弱殘疾。

連累親戚

李女士（49歲）在12年前因藥物過敏導致失明，丈夫更為此與她離婚，失婚又失明的她獨自帶著兩個兒子從東馬飛赴西馬投靠高齡的雙親和親戚，過著寄人籬下的生活，且還患有心臟病，日子已經非常艱苦，卻沒想到小兒子梁丹尼（24歲）還如此不懂事在外欠一屁股債，讓她感到崩潰。

她週一在行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪陪同下，召開記者會指出，小兒子在中學畢業後便沒有與她同住，只是偶爾帶幾件衣服回來讓她洗，母子兩人平日也鮮少聯絡，對於兒子在外的交友圈和工作都不太清楚。

“他出社會後就沒有和我住在一起，他說他是做銷售工作，但我不確定；兒子在21歲開始因為賭博而借過幾次大耳窿，這次則是說要借錢來買房產。”

李女士表示，兒子對於他們一直寄人籬下頗有微言，一直希望能夠有自己的屋子，相信因此而墜入老千的圈套，因為後者哄騙兒子向大耳窿借貸買屋子，但最終屋子沒有買到，卻欠了一屁股債。

她說，兒子的性格較叛逆，不想住在別人家裡，一心希望找快錢，加上比較容易相信別人，懷疑因此遭人利用。

“我最後一次和他聯繫是9月2日，他向我借4萬5000令吉，但我失明又沒有工作能力，怎麼有本事借錢給他，之後他就像人間蒸發一樣失聯了，手機也關機打不通。”

親戚不敢收留 失明無法尋兒 母哭求阿窿放過家人

“媽媽真的無能為力了……”

李女士表示，兒子向她借的4萬5000令吉主要是償還大耳窿的利息，原本大耳窿是要求每個月還1萬5000令吉，但又獻議改為一次過還清4萬5000令吉利息，之後每個月攤還5000令吉本金。

至於兒子究竟借了多少錢，李女士表示自己也搞不清楚，但從兒子失蹤後，就開始有不同的大耳窿致電討債，甚至還寄送傳單到親戚和父母家討債。

“我是寄住在親戚家裡的，可是兒子利用親戚家的地址借錢，導致大耳窿盯上該住址，現在親戚已經不敢再收留我了，因為他們不想惹麻煩，我已經連住的地方都沒有了。”

她語帶哽咽說，大耳窿還致電騷擾其80多歲的父母，兩老已經行動不便，擔心大耳窿之後會採取激烈手段，如鎖門或縱火，兩位老人家恐有性命之憂。

為此，她在記者會上哭求：“求求你們（大耳窿），可憐我單親媽媽看不見，不要再騷擾兩位老人家；一個失明的人，一個80多歲的人，我們如何還錢，請給我們一點平靜的日子。”

她說，自己也很想把兒子找出來，但關鍵是她眼睛看不見，該如何去尋人，希望大耳窿能夠高抬貴手，放過她和年邁的父母。

李女士表示，至今也不知道失聯的兒子梁丹尼是生是死，20多天以來都聯絡不上他，已心力交瘁的她透過媒體對兒子語帶抱歉說：“媽媽真的無能為力了……”，宣佈與兒子正式脫離母子關係，不想兒子的事情再連累到更多人。

出席記者會的還包括行動黨甲洞區國會議員服務中心助理賴俊權、直轄區公共投訴局協調專員劉麟輝、葉士愷及謝永堂。