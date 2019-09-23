劉華才：希盟執政經濟沒太差？ 驚訝林吉祥與人民脫節

（吉隆坡23日訊）民政黨主席全國主席拿督劉華才對民主行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥發表希盟執政後國家經濟沒太差的言論感到驚訝，同時也顯示行動黨執政後已經完全與人民脫節。

“如今國內人民都因為百貨漲價丶馬幣貶值丶經濟不振而苦不堪言，難道這樣的情況對林吉祥來說還算‘經濟沒有太差’？。”

“可能對於貴為國會議員，而且月入過萬的林吉祥來說，經濟的確沒有太差，可是對於每月收入只有幾千令吉的平民百姓而言，如今的經濟情況已經很苦了，林吉祥的言論顯示這名資深政治領袖已經完全與人民脫節。”

劉華才於今日發文告指出，林吉祥只要走出辦公室到民間走動一下，就可以從人民口中知道現在的市道有多麼不景氣。

他也籲請林吉祥做為第二大執政黨的資深領袖及當今財政部長林冠英的父親，應該向政府及財長反映人民所面對的經濟問題，並在下個月提呈國會的財政預算案中擬定有效策略，協助人民改善生活及提振國家經濟，而不是一味的為政府及兒子歌功頌德。

他希望，希盟政府不要再繼續以“大局為重”及“新馬來西亞”等華麗的理想來勿悠人民，更不要每次發生問題就怪前朝及要求人民保持耐心，因為人民的生活是每天都要過的，時間不會為任何人停下腳步，政府必須立即採取行動協助人民。