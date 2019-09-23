科學及工程系為主 19大學38科系被取消

（吉隆坡23日訊）高等教育局宣布取消19所公立大學的38項以科學及工程系為主的學士與碩士學科。

高教局是經鑒定後，發現這些科系的教學內容不實際、與職場需求脫節、畢業後也難找工，因此決定這些科系不在學年開始時招生。

高教局總監茜蒂哈米莎說，對全國所有公立大學所提供的科系進行考查後，高教局鑒定19所間公立大學的38項科系，因教學內容無法滿足職場要求、與時局變遷及未來需求無關，所以決定取消這些科系的學士與碩士科系。

據了解，這些冷門科系包括科學、工藝、工程、通訊、教育、數學、哲學系、輔導系、電子系、經濟系、生物與化學系。

她告訴《每日新聞》，19所公立大學分別至少有2項冷門科系被取消，因這些科系內容無法滿足職業市場需求，畢業生很難找到工作。

她說，高教局也正對其它科系進行研究，然後才決定是重組或取消這些科系，以滿足國內就職需求的改變與未來需求。

“高教局此舉符合政府的努力，即確保畢業生可以找到與本科相關的職業，進而減少畢業生失業率。”

茜蒂哈米莎說，高教局有責任確保所有公立大學所提供的學科，都能滿足未來的職場需求，以及確保畢業生可以順利找到新工作。

她指出，根據數據，社會各職場領域需要2萬名大學畢業生，高教局也就必須確保大學所教授的科系，都能滿足社會各領域對大學畢業生的需求，迎合工業革命4.0的需求。

她也要求所有公立大學自行檢討所有科系內容，確休與時並進，並在有需要時重組課程內容，迎合工業轉型需求。

她以通訊及媒體系為例說，雖然這是必須存在的科系，但卻必須了解現今的媒體生態與過去的不同，並提供與數據分析及人工智能的課程。

至於大學未來是否仍需提供文學及历史系，茜蒂哈米莎表示，相關科系對國家與社會發展非常重要。

她說，不是所有科系都需要重新檢討，一些科系譬如馬來學與历史學，仍與國家發展息息相關，且對任何單位都很重要。

●19所公立大學38科系被取消

1.馬來亞大學

．機械工程學士（產品設計）

．公共工程學士（環境）

2.國民大學

．榮譽工程學士（環境工程）

．榮譽工程學士（制造業工程）

3.理科大學

．理科學士（房屋、建築物與規劃）（榮譽）（城市與直轄區規劃）

．理科學士（房屋、建築物與規劃）（榮譽）（室內設計）

4.工藝大學

．工程（電子．電子通訊）

．電腦科學（工業電腦）

5.布特拉大學

．榮譽教育學士（小學教育）

．水務管理碩士

6.瑪拉工藝大學

．電子學士（榮譽）電子工程（通訊）

．螢幕創意工藝學士（榮譽）

7.馬來西亞國際伊斯蘭大學

．教育學士（教育管理）（榮譽）

．教育學士（伊斯蘭教育．小學）（榮譽）

8.北方大學

．理科碩士（伊斯蘭金融）

．理科碩士（電子企業）

9.國防大學

．理科碩士（化學）

．理科碩士（數學）

10.伊斯蘭理科大學

．榮譽教育學士（小學）

．榮譽教育學士（小學）

11.蘇丹依德里斯教育大學

．榮譽體育科學學士（體育心理）

．榮譽體育學士（企業與貿易）

12.吉蘭丹大學

．榮譽網絡安全（動畫與電玩）學士

．榮譽創意工藝（通訊設計）學士

13.登嘉樓大學

．理科碩士（哲學與文明）

．輔導理科碩士

14.彭亨大學

．工程碩士（生物過程）

．工程碩士（化學）

15.玻璃市大學

．工程學士（榮譽）（光子工程）

．工程學士（榮譽）（電腦網絡工程）

16.馬六甲工藝大學

．榮譽電子工程學士（電子電力與驅動）

．榮譽電子工程學士（工業電力）

17.敦胡先翁大學

．榮譽機械工程技術學士（紡織工業）

．榮譽機械工程技術學士（電腦與通訊）

18.沙巴大學

．經濟碩士（財政經濟）

．經濟碩士（經濟策劃與發展）

19.砂拉越大學

．榮譽經濟學士（工業經濟）

．電子工程學士（榮譽）（通訊工藝）