3年校假自費參與課程 聘臨教條件之一

（吉隆坡23日訊）教育部副部長張念群說，錄取者必須在3年的學校假期間，自費參與大學資格教育文憑課程（Program Diploma Pascasiswazah Pendidikan），是教育部開放的招聘臨教條件之一。

她於今日出席2019年世界學校牛奶日及分發健康早餐計劃主持推介禮後，詢及招聘臨教廣告中所提及的自費是包括學費時，如此回應。

“這項自費條件是從2018年就開始制定。”

她說，教育部從去年開始開辦以培訓臨教成為正式教師的假期師訓班，費用都是由臨教自行承擔。

教育部早前的文告闡明，若申請當臨教者沒有專業教育系背景，就得在學校假期期間，自費參與大學資格教育文憑課程，惟他們可以申請交通津貼。

針對東西馬地區招聘臨教的條件略有不同，張念群說，教育部在東馬實行90：10師資政策，旨在確保沙巴和砂拉越學校聘用的臨教，當地人占90%。

“如果現今只是開放給東馬的公立大學畢業生申請，應該是不足夠填滿臨教的人數。”

招聘臨教的另一項條件是，西馬和東馬申請當臨教的人士所具備的學士學位文憑，平均累積分數（CGPA）都得達3.0以上；但西馬臨教需要擁有公立大學學士文憑，而在東馬申請當臨教者則可擁有公立大學、私立大學或受到政府承認的外國大學學士文憑。

開放小學臨教線上申請

另一方面，教育部經於日開放小學臨教線上申請，截至日期為9月30日晚上11時59分。

教育部招聘臨教資料顯示，華小組共聘請7個科目的臨教，即：馬來文、英文、數學、科學、历史、體育與健康及設計與工藝；國小組則是英文、數學、历史及體育與健康。

有意申請當臨教者的年齡不能超過35歲，並擁有所申請科目的相關領域學士文憑，且平均積分需獲得至少3.0以上。

申請者必須在馬來西亞教育文憑（SPM）的馬來文科中必須考獲優等（Kepujian）；而於華小組臨教的申請者，則華文科必須獲得優等成績，惟申請馬來文及英文科目則豁免這個條件。

有意成為臨教者，可以登入https://pismp.moe.gov.my/myUMUM/通過線上糢式申請。