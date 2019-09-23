5友清晨外出遇禍 車撞樹1死4傷







（新山23日訊）18歲華裔少年今日清晨開車載著4名友人行駛途中，在士姑來大道於士姑來登加烏達瑪商業中心一帶的路段失控撞樹，釀1死4重傷的意外。

新山北區警區主任莫哈末泰益今日發文告指出，警方於今早6時15分左右接獲投報，指一輛國產車在新山至亞依淡路第14公里處、往士姑來方向的車道發生意外。

根據調查，出事轎車當時從新山往士姑來方向行駛，來到事發地點時，不知何故在路肩偏離方向並撞上一棵路樹。

前座乘客頭重創不治

死者是前座乘客張祖名（年齡不詳），他因頭部重傷而當場身亡。

重傷者則分別是司機林成祥（18歲），以及3名後座乘客張振賢（15歲) 、馮志成（16歲) 和羅嘉儀（17歲），他們事後被送往新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）搶救。（人名皆譯音）

文告指出，目前肇禍車輛已送往新山福林園的電腦驗車中心檢驗。

另一方面，柔佛州消防與拯救局的行動中心於今早6時許接獲投報後，立刻調派新山拉慶消拯局的10名隊員，分乘兩輛消防車至現場施援；行動指揮官是莫哈末海魯。

該局在文告中表示，隊員抵達現場後，即刻把前座乘客移出車外，不過經現場的醫療人員檢測後，證實他已沒有生命跡象。過後，消拯隊員將死者遺體交由警方處理，全部施援行動於早上8時06分結束。