數男上門疑找兒“尋仇” 婦女嚇死











（怡保23日訊）兒子被懷疑偷藏他人牛只，進而與人發生毆鬥，隨後對方糾眾到其住家，嚇得獨自在家的母親疑心髒病發暈倒，送院急救後不治。就在母親昏倒送院後，他們的住家就發生火災。警方目前已援引刑事法典304條文（謀殺）條文調查此案。

怡保文冬新邨新德里路昨晚8時許發生火災，燒毀了一間民宅和一輛轎車，事發時屋內無人。較後，女死者阿比拉美的女兒與一名親戚向警方報案。

根據警方初步調查，事發當天下午5時，死者的兒子達那司南被懷疑偷藏別人的牛只，進而與一名印裔男子在印度廟發生毆鬥，不過後來事情解決了。晚上8時，對方卻帶了一班印裔男子到達那司南的住家要找人，當時只有死者一人在家，因此飽受驚嚇。

兒疑偷藏牛只與人爭執

據了解，達那司南於事發時剛好外出去印度廟，但看到住家外的約8個男子，就折返家門。

詎料，其中一名嫌犯敲打死者住家籬笆大門時，深受刺激的死者嚇得暈了過去，較後被送進怡保中央醫院搶救，惟經過15分鐘的急救，醫生證實死者不治。

就在死者入院家中無人時，其住家不知何故起火，火勢蔓延至住家籬笆前的轎車及鄰近的芒果樹。

霹靂警察總部的鑒證組人員較後到現場，不過他們須等到明天與消拯隊鑒證組人員一起採證調查。死者的遺體將於明早進行解剖。

婦女送院期間 住家與車被縱火燒毀

根據其中一名報案人司瓦慕迪說，他昨晚約9時人在怡保中央醫院，突然接到一名朋友的來電，指他們的住家和一輛轎車被燒，於是趕回家查看，發現停放在籬笆外的轎車陷入熊熊大火中，火勢還蔓延至鄰近的芒果樹，並朝住家方向燒去。目前這宗火災所造成的財物損失多少暫不詳。

他指出，當時家中沒人，因為全部人都在怡保中央醫院，不久他就接到自己母親的電話，獲知阿姨阿比拉美已經逝世。

另一名報案人，即司瓦慕迪的表妹維諾坦妮透露，昨晚約8時，她與其他兄弟折返住家時，只見幾個陌生印裔男子正在破壞她弟弟達那司南停放在屋前的轎車。

她表示不清楚哥哥與這班男子有何瓜葛，而當時她的母親已受驚嚇昏迷倒地，她的阿姨連忙送其母親去醫院，但院方證實母親已逝世。

兒：一家人低調沒與人起糾紛

文冬州議員西華蘇巴馬廉今天前往巡視災場後在向媒體表示，他會代為聯絡霹靂州社會福利局，為死者家屬尋求援助，他本身也會盡力幫助這一家人，希望警方可加速調查工作，盡快厘清起火的原因。

死者另一名兒子尼叻蘇華受訪指出，他不清楚是什麼原因導致火災，他們一家在當地向來很低調，平日沒與他人起糾紛。

文冬州議員將援助

“我們家共有8個人住在這里，事發時只有媽媽在家，我當時也已經出門工作。媽媽昏迷後，弟弟接到通知趕回家，再把媽媽送進醫院。”

他說，發生火災時鄰居有在家，但鄰居也看不清楚事情的來龍去脈是如何發生。

他補充，媽媽向來身體有毛病，但他不確定媽媽的正確死因，只能等解剖報告出爐。

記者今天前往蘇丹後拜潤醫院太平間，死者家屬包括其丈夫都在那里等候解剖結果。由於過度哀傷，家屬們表示不接受訪問。