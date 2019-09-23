【煙霾來襲】空污指數下降 檳各校接通知復課











（檳城23日訊）隨著檳島的空氣污染指數（API）下降，檳州教育局於昨日傍晚已通知各校可如常上課，受訪學校都表示今天學生的出席率正常，不受煙霾影響。

檳州教育局華小督學李天發接受光明日報訪問時證實，當局是在昨天傍晚發出通告給各校，在空污指數沒超過200點下學校可照常上課。

學生多沒戴口罩

記者今早前往檳島多所中小學觀察，發現各校運作如常，大部份學生也沒戴口罩上課。

鍾靈中學校長朱聖保說，該校接到教育局通知後，昨晚通過各管道包括校方與學生家長建立的手機聯絡程序和家協臉書，通知家長最新消息，不再發生如上週般的臨時通知及造成混亂。

他指出，今天舉行初中三評估考試（PT3），根據標準作業程序（SOP），空污指數超過200點需停課；超過300點需取消考試。檳城今天空污情況改善，因此一切運作照常。

學生出席率正常

孔聖廟中華中學校長楊來福說，該校學生出席率良好，很多家長和學生昨晚問他今日是否復課，他傳達了教育局的消息。

慕義總校校長洪封堯說，此次復課該校已做好萬全準備，包括在社交媒體公佈最新消息，因此沒出現無故缺席或家長和學生以為停課的情況。

檳島下雨3區空污改善 浮羅山背仍不健康

經過昨晚一陣強風及下了陣雨，檳島空污情況明顯改善，空氣中也沒有燒焦味。截至今午2時，除了浮羅山背區仍屬不健康水平，其餘3區已恢復健康水平。

根據環境局APIMS數據，檳島浮羅山背區空污指數已從早上7時141點降到下午2時122點。其餘3區即詩布朗再也降至84點、北賴81點、敏登嶺92點。

此外，北馬各區空污指數也一樣處於健康水平，即玻璃市加央72點、吉打浮羅交怡96點、亞羅士打76點、雙溪大年76點及居林84點。