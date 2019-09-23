【 一馬案续審】安哈里：飽受一馬案攻擊 納吉不曾指示報案

（吉隆坡23日訊）前首相拿督斯里納吉的前特別助理拿督安哈里聲稱，在2015年至2016年杪這段期間，對首相辦公室的職員和時任首相納吉而言，是一段艱難時期。這是因為自2014年底至2015年之間，浮現了許多有關一馬公司資金被挪用的報道、文件和證據，導致首相辦公室和納吉因一馬公司弊案而受到攻擊；這些文章和文件，包括了沙地石油（PetroSaudi）資金。

納吉涉及一馬公司的25項貪污濫權和洗黑錢案今日來到第11天審訊。安哈里是此案第8名控方證人，他在主控官拿督斯里哥巴斯里南的盤問下，如是解釋。

他表示，在首相辦公室的全體人員都決定捍衛納吉，因為我們認為這是針對他個人的陰謀。

首相辦公室全體人員捍衛納吉

他也說，2015年至2018年期間，納吉不曾指示他針對一馬公司弊案，向警方和大馬反貪污委員會報案。

安哈里直言，當時沒比一馬公司弊案更“熱議”的課題了，尤其是圍繞著一馬公司的資金被挪用來拍攝電影“華爾街之狼”和投資在PetroSaudi等事宜。這些事都在2015年初發生，因為當時候納吉的已故首席機要秘書拿督阿茲林還在世。

他也提及，2015年1月或2月的某一天，正當他在阿茲林辦公室等待時，甫見了納吉的阿茲林一臉壓力回到辦公室，向他高聲喊道：“1MDB的錢啦，兄弟！”（Duit 1MDB lah !Bro），同時把手上文件夾摔在桌上。

此外，首席辯護律師丹斯里沙菲宜詢問安哈里有關IPIC致給納吉的一封信，內容是有關IPIC有意與一馬公司合作，沙菲宜主張安哈里對IPIC有興趣，惟安哈里表明，他不認同此說法。

今早針對安哈里的盤問已結果，今天也是他第8度出庭供證。他在離開證人欄後就走向坐在被告欄中的納吉面前，向納吉躹躬才步離法庭。