立法保障長者權益 副揆：法案料21年提呈

（吉隆坡23日訊）基於老年人遭虐待及疏於照顧的案例有增無減，婦女及家庭發展部部已同意立法保障老年人的權益。

副首相兼婦女及家庭發展部長拿督斯里旺阿茲莎透露，新法案預料會於2021年初提呈國會。

“馬來亞大學的《預防老年人被虐待和忽略措施》（PEACE）研究計劃，促使婦女部認為有立法保障老年人權益的必要。”

她於今日在博特拉大學為馬來西亞老化研究所（MyAgeing）綜合大廈主持開幕儀式後說，根據博大的研究，指老年人遭虐待及疏於照顧的案例相信會比婦女部掌握的數據還要多，主要是因為很多老年人沒有報案。

虐待疏於照顧案例有增無減

“一個專屬老年人法令的範圍、內容及方式……研究才剛剛開始。”

她透露，婦女部將委托馬大進行15個月的研究，並為這個新法令草擬法案。

“婦女部也委托國民大學進行18個月的研究，並提呈一個長期看護老年人糢式的計劃書，附上行動計劃以及所需人力資源、永續性融資糢式及建議可進行試驗性計劃的地點。”

這項研究預訂2020年11月結束。

旺阿茲莎說，政府希望能在全國每個國會選區都設立一所樂齡活動中心，因此全國未來將會有222所樂齡活動中心。

她說，國內現有的88所樂齡活動中心，有多達3萬6931名樂齡人士使用。

較早前，旺阿茲莎說，由博特拉大學與花旗銀行（Citibank）基金會合作推行的馬來西亞老化研究所，將於2020年底成為全國第一所推出樂齡人士看護課程的培訓學院。

她說，婦女部之前與馬來西亞老化研究所已經有良好的合作，協助該部制定政策及樂齡人士行動計劃，還有提供具創意和革新，適合樂齡人士需求的計劃。

“婦女部及聯合國發展計劃合作的太平的樂齡人士親善城市試跑研究，馬來西亞老化研究所也將會是研究計劃的咨詢顧問。”

旺阿茲莎說，統計局資料顯示，國內人口將於2030年增至3810萬人，60歲以上老年人口將占當中15%或580萬人，馬來西亞屆時也會成為“老人國”。

她說，婦女部基於這個趨勢，經與旗下社會福利局根據國家樂齡人士行動計劃落實相關政策與策略，包括為體弱多病、低階層及未受教育的老年人提供每個月350令吉的老年人援助金。

她說，社會福利局近30%的撥款都用在老年人援助金身上，這顯示政府關心樂齡人士，獲得這個援助金的樂齡人士也從2016年的13萬3000人，逐年增加至2017年的13萬5000人及2018年的13萬9000人。

MyAgeing明年推長者看護課程

大馬老化研究所綜合大廈（MyAgeing）是博特拉大學與花旗銀行（Citibank）基金會合作推行的。旺阿茲莎透露，MyAgeing將在2020年底成為全馬第一所推出樂齡人士看護課程的培訓學院。

她指出，MyAgeing之前與婦女部已經有良好的合作，協助該部制定政策及樂齡人士行動計劃，還有提供具創意和革新，適合樂齡人士需求的計劃。

“婦女部及聯合國發展計劃合作的太平的樂齡人士親善城市試跑研究，MyAgeing也將會是研究計劃的咨詢顧問。”

旺阿茲莎表示，根據大馬統計局的資料，大馬人口將在2030年增加值3810萬人，其中15%或580萬人將會是60歲以上的老年人口，屆時大馬也會成為“老人國”。

因此，在這個趨勢下，婦女部與旗下的社會福利局已經開始根據國家樂齡人士行動計劃落實相關政策及策略，包括為體弱多病、低階層及未受教育的老年人提供每個月350令吉的老年人援助金。

“社會福利局近30%的撥款都用在老年人援助金身上，這顯示政府關心樂齡人士，獲得這個援助金的樂齡人士也從2016年的13萬3000人，逐年增加至2017年的13萬5000人及2018年的13萬9000人。”