楊美盈:甲柔若提要求 氣象局願配合人造雨

（麻坡22日訊）能源科藝環境部長楊美盈指出，若馬六甲與柔佛州政府需要該部門展開人造雨行動，讓州內集水區的水位上升，大馬氣象局將會全力配合。

她今午為峇吉里社區子宮頸癌檢測運動主持開幕後表示，在展開人造雨行動時，天空必須要有足夠的雲層，該部門在煙霾來襲期間，已在西馬及砂拉越進行5次的人造雨行動，成功率達100%。

她說，如果馬六甲及柔佛州政府面對幹旱導致集水區水位下降，或兼管各州水供的水務、土地及天然資源部認為有必要通過人造雨來增加水位，可向環境部提出相關建議，只要雲層合適，該部門就會展開人造雨行動。

“雖然大馬氣象局發布季候風將會在未來兩天內轉變，我們希望能改善目前煙霾籠罩我國的情況。如果國內煙霾情況依然沒有好轉，我們仍會繼續展開人造雨行動。”

她指出，人造雨只能短暫改善國內煙霾問題，長期解決方案還是必須擬定跨境煙霾法案，環境部將會聆聽總檢察署的意見及協助草擬法案，以通過執法解決煙霾問題。

此外，針對彭亨州公正黨士滿慕州議員李健聰日前揭發北根縣有3個地點出現濃煙，懷疑是人進行露天焚燒，楊美盈已要求對方提呈詳細資料及證據，如果證實有關焚燒活動確是人為，環境局將對付相關的不負責任者。

她說，目前最棘手的問題是因天氣幹旱引發泥炭地燃燒的問題，這也是國內一些地區出現火患熱點的主要因素，且在撲滅火患時也有難度，因為火勢主要是從地底開始燃燒。