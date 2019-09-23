【煙霾來襲】截至今早8時 巴生佐漢斯迪亞全國唯一非常不健康

（雪蘭莪·八打靈再也23日訊）雖然氣象局預測24日（本周二）迎來季候風的轉變，屆時將改善煙霾情況，今早全國各地空污指數全無良好水平的地區，只有東馬的空污略微出現好轉，砂沙兩州幾乎擺脫“不健康”水平，全部處於“中等”水平，唯有砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）134點，空污仍是不健康。
截至今早8時，西馬半島48個偵測站中，只有區區8個地方屬於中等水平，其它幾乎都是不健康，巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）指數甚至高達212點，也是全國目前唯一個“非常不健康”水平的地區。
截至今早8時，西馬40個不健康水平地區：
吉打
蘭卡威（Langkawi）104點
檳城
明登（Minden）106點
浮羅山背（Balik Pulau）137點
霹靂
太平（Taiping）111點
怡保打昔（Tasek Ipoh）154點
怡保北閣（Pegoh Ipoh）131點
斯里曼絨（Seri Manjung）172點
吉隆坡
峇都慕達（Batu Muda）140點
蕉賴（Cheras）154點
布城（Putrajaya）175點
雪蘭莪
瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）186點
八打靈再也（Petaling Jaya）166點
莎亞南（Shah Alam）171點
巴生（Klang）157點
萬津（Banting）149點
森美蘭
汝來（Nilai）190點
芙蓉（Seremban）159點
波德申（Port Dickson）145點
馬六甲
亞羅牙也（Alor Gajah）134點
武吉南眉（Bukit Rambai）139點
馬六甲市區（Bandaraya Melaka）133點
柔佛
昔加末（Segamat）154點
峇株巴轄（Batu Pahat）117點
居鑾（Kluang）111點
拉慶（Larkin）125點
巴西古當（Pasir Gudang）114點
邊佳蘭（Pengerang）105點
哥打丁宜（Kota Tinggi）105點
東甲（Tangkak）128點
彭亨
雲冰（Rompin）144點
淡馬魯（Temerloh）137點
而連突（Jerantut）114點
關丹（Indera Mahkota） 159點
關丹（Balok Baru ）155點
登嘉樓
甘馬挽（Kemaman）158點
北加（Paka）135點
瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）129點
吉蘭丹
丹那美拉（Tanah Merah）112點
哥打峇魯（Kota Bharu）105點
空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。
欲知更多空氣污染指數詳情，可以游覽http://apims.doe.gov.my.