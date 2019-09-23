【煙霾來襲】截至今早8時 巴生佐漢斯迪亞全國唯一非常不健康

（雪蘭莪·八打靈再也23日訊）雖然氣象局預測24日（本周二）迎來季候風的轉變，屆時將改善煙霾情況，今早全國各地空污指數全無良好水平的地區，只有東馬的空污略微出現好轉，砂沙兩州幾乎擺脫“不健康”水平，全部處於“中等”水平，唯有砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）134點，空污仍是不健康。

截至今早8時，西馬半島48個偵測站中，只有區區8個地方屬於中等水平，其它幾乎都是不健康，巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）指數甚至高達212點，也是全國目前唯一個“非常不健康”水平的地區。

截至今早8時，西馬40個不健康水平地區：

吉打

蘭卡威（Langkawi）104點

檳城

明登（Minden）106點

浮羅山背（Balik Pulau）137點



霹靂

太平（Taiping）111點

怡保打昔（Tasek Ipoh）154點

怡保北閣（Pegoh Ipoh）131點

斯里曼絨（Seri Manjung）172點

吉隆坡

峇都慕達（Batu Muda）140點

蕉賴（Cheras）154點

布城（Putrajaya）175點

雪蘭莪

瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）186點

八打靈再也（Petaling Jaya）166點

莎亞南（Shah Alam）171點

巴生（Klang）157點

萬津（Banting）149點

森美蘭

汝來（Nilai）190點

芙蓉（Seremban）159點

波德申（Port Dickson）145點

馬六甲

亞羅牙也（Alor Gajah）134點

武吉南眉（Bukit Rambai）139點

馬六甲市區（Bandaraya Melaka）133點

柔佛

昔加末（Segamat）154點

峇株巴轄（Batu Pahat）117點

居鑾（Kluang）111點

拉慶（Larkin）125點

巴西古當（Pasir Gudang）114點

邊佳蘭（Pengerang）105點

哥打丁宜（Kota Tinggi）105點

東甲（Tangkak）128點

彭亨

雲冰（Rompin）144點

淡馬魯（Temerloh）137點

而連突（Jerantut）114點

關丹（Indera Mahkota） 159點

關丹（Balok Baru ）155點

登嘉樓

甘馬挽（Kemaman）158點

北加（Paka）135點

瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）129點

吉蘭丹

丹那美拉（Tanah Merah）112點

哥打峇魯（Kota Bharu）105點

空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。

欲知更多空氣污染指數詳情，可以游覽http://apims.doe.gov.my.