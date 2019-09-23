結構嚴重損壞 風車路錫克廟前舊樓關3年翻修









（檳城23日訊）擁120年歷史的風車路錫克廟前方舊樓因結構嚴重損壞，為安全起見即日起暫關三年進行翻修工程。

檳州地方政府與房屋委員會主席佳日昨日下午在記者會上說，前方舊樓是該廟的歷史建築，是屬於樓上的膜拜儀式堂。

他說，該廟新樓的食堂將改裝成臨時膜拜儀式禮堂，食堂與烹飪處則移到廟宇左側，主要出入口則改由側門進入。

風車路錫克廟前方舊樓是整座廟宇的核心，也是喬治市的一級古蹟建築之一。佳日星說，依據古蹟修復師的評估，舊樓結構出現嚴重龜裂問題、石灰層開始粉化，因此建議馬上關閉翻修，工程估計三年完成。

佳日星說，修復費原本預計350萬令吉，但因結構不穩使修復期延長，費用提高至450萬令吉。該廟將會積極籌款修廟。

“根據目測，舊樓牆面與地面出現的龜裂最大的裂痕甚至寬至10毫米。”

該廟主席達吉星指出，舊樓結構在活動進行時常出現搖晃，尤其當人數達到200、300人時情況更明顯。

佳日星指出，修復專家將盡量恢復此廟宇的風采，並肩使用特製舊磚填補缺失。

他認為，大型慶典時到樓上膜拜者可能近千，該廟下個大型神誕慶典落在今年11月12日。他不想冒險，因此聽從專家建議。這三年間，一切膜拜活動不受影響，只是轉移到新樓進行。

出席者包括日落洞區國會議員雷爾、修復委員會主席拿督馬希達及佳日星母親古密柯等。