【陶喆與信演唱會臨時取消】主辦方負全責 30日公佈退款詳情

（檳城22日訊）WGW Entertainment董事經理Hendrik黃成鴻今晚發出正式宣布及道歉文告，表示將對該公司主辦的《國王歌手》演唱會臨時取消事件，負起全責。

他在文告中承諾，將會為透過該公司所委任票務公司ticket2u購票的所有購票者及企業購買者提供全額退款。退款詳情將在9月30日公佈。

他也說，WGW Entertainment將由其他公司接管，原本由該公司主辦所有接下來的活動也將轉交新公司管理及宣傳。

這些活動是於今年10月5及6日，在峇都交灣體育館舉行的Massive Worldwide Festival 2019；11月29日，在sPICE Arena舉行的周華健演唱會；及12月14，在sPICE Arena舉行的Air Supply演唱會。

“以沉重懊悔的心情，我要表達我最真切的歉意，尤其是購票者、歌迷、檳州人民、檳州政府、官方夥伴、官方贊助單位、職員、投資者、WGW Entertainment的董事和職員，以及律師。”

黃成鴻對因為此事件而受到來電騷擾的夥伴、朋友、同事等單位真誠致歉，他們完全沒有任何形式的責任、涉及或與這場演唱會有關係。

這些單位包括大馬旅遊及文化部；檳州旅遊發展、文化、藝術及遺產委員會；大馬酒店公會、大馬廠商公會、BIGG World、光明日報等等。