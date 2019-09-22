內長：長久防止紕漏 登記局擬建DNA數據庫

（布城22日訊）內政部長丹斯裡慕尤丁披露，國家民登記局正計劃建立一個脫氧核糖核酸（DNA）數據庫，並將該資料納入出生證明書（報生紙），以便長遠地防止紕漏事件的發生。

他發表文告說，這是能馬上採取的改善措施，及改進國民登記局傳遞系統，包括加強該局現有的標準操作程序（SOP）的策略。

他表示，隨著國民登記局檳州分局助理局長夥同拿督級商人等6人，涉嫌販賣報生紙及身份證給外國人的事件爆發後，內政部秘書長丹斯裡阿威依布拉欣在本月18日主持的一項會議上，作出有關決定。

“當局採取的其它措施，還包括各州國民登記局馬上終止受理逾期辦理出生登記，並規定這手續僅能在國民登記局總部處理，進而達到監督和制衡目的。”

突檢各部門加強安全

慕尤丁聲稱，該部將增加突擊檢查國民登記局各個部門（包括所涉及的供應商）的次數，以確保它們遵守所有規定和程序，及加強安全級別，嚴控進入系統的權限，包括事先須獲上層主管批准。

他指出，國民登記局也會實行官員定期輪換措施，避免一名官員在同一職位超過兩年以上，以減低濫權的可能性；同時也會重新審查所有未被認領的報生紙，以從系統中抽調出來，避免遭濫用。

他強調，內政部絕不包庇任何涉及販賣大馬卡案件的官員，並將授權警方全權調查和提控這些叛國者。同時，該部也不會姑息那些傳播不實和假消息的人。

文告中警告，該部將對傳播不實和假消息者採取法律行動，以儆傚尤。