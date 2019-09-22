【中國南寧東盟博覽會】大馬館人潮滿滿 榴槤 三合一咖啡 最吸睛



















（中國南寧22日訊）中國南寧東盟博覽會今日進入第二天，人潮開始陸續湧來，東盟多個展覽館今日都被滿滿的人潮擠爆，大馬館的榴槤產品攤檔和各品牌的三合一咖啡攤檔更是被擠得水洩不通。

這些訪客中以中國人居多，他們幾乎都是衝著這兩項產品而來；試吃過程中，他們也對大馬把榴槤和咖啡如此多樣化感驚歎。

除了上述兩項產品外，燕窩產品、美妝品，還有其它具大馬特色的產品也頗受歡迎，而隨著大量人潮的湧入，參展商都笑顏逐開，忙著一手交貨一手拿錢的完成各項交易。

已經連續14年參與南寧東盟博覽會的竑燁（馬）有限公司，今年期盼參展能讓他們繼續在東盟市場中尋找更大的商機，而他們更期盼政府能有一個完善的總體規劃（Master Planning），以協助大馬商家在競爭激烈的中國市場取得突圍。

黃良好：規劃待改善

該公司董事經理黃良好接受《光明日報》訪問時坦言，東盟博覽會的確為大馬中小企業進軍東盟市場提供了一個平台，而其公司也曾在東盟博覽會中籤下一筆高達2000萬令吉的合約，但大馬的產品要搶奪中國市場，還是缺欠了一個良好總體規劃。

他舉例，就好比其公司的產品，雖然同樣賣到韓國、日本，但卻無法以本身品牌在這兩國開花結果，而只是做為原料供應者的讓兩國把產品重新包裝，再印上韓國、日本製造及他們的品牌，再推至當地市場。

“如果政府在這方面可有一個很好的規劃，有效的協助本地企業家，那大馬的產品才可能有機會以本身的品牌在國際市場發光發熱。”

惟他認為，大馬對外貿易發展公司多年來在東盟博覽會方面的努力是受肯定的，特別是在協助本地企業開拓東盟國家的市場。

“我的公司也是在博覽會中開發到更多東盟市場，目前公司近80%的貿易額都是來自東盟市場，這也是公司一再前來東盟博覽會的主因。”

來自檳城的竑燁（馬）有限公司主要是生產頭髮護理產品，具有50年歷史，產品在國內主要批量供應給理發院，但大部分仍以出口為主。

楊瑞隆：口服燕窩噴霧搶灘

配合來自沙巴州的國際貿易及工業部長拿督達勒雷京積極的號召，本屆東盟博覽會共有17家來自沙巴州的企業把握此平台，前來南寧尋找商機。企業名稱就很東馬化的婆羅洲熱帶雨林有限公司也借助這個平台，把享譽全球的大馬燕窩，通過高超萃取科技濃縮成瓶裝口服噴霧帶到中國市場。

該公司老闆楊瑞隆是以冬革亞里起家，2年前，他發現燕窩行業前景更可觀，但基於燕窩市場的競爭也非常激烈，必定要有創新產品才可突圍，於是就把萃取冬革亞里的概念引用到燕窩產品上，引用低溫萃取法，把燕窩的精華濃縮進小瓶子內，為忙碌的都市麗人提供一個省時省力的保養方式。

這一次，他與妻子顏云云參與了東盟博覽會，期望在東博會中，為自己的企業在中國開啟一道“便利”之門。

顏云云聲稱，這是因為其公司的這項燕窩產品其實是公司網上架構的電商“熱銷品”，產品銷往中國、美國、歐洲等；但在中國方面，則因匯款問題，以致不少中國顧客有所埋怨。

“所以我們希望可借助東博會平台，尋找到合作的營銷商，一起開拓龐大的中國市場，而目前反應也很振奮，已有數十名的微商表示興趣，並會在會展後展開進一步洽談。”

訪談結束前，楊瑞隆還悄悄的對媒體說，他們這一次來得勿忙，加上目標不是傾銷產品，所以沒帶到太多產品到來，結果反應超乎預料。（TKM）

向陽銀蜂10月獲准入口

中國嚴格的審核，讓常青RH向陽銀蜂雖在2016年就簽下中國的單子，但卻花了2年多的時間，在完成各項認證後，才終獲准在今年10月正式入口中國。這一次，該公司也希望趁著東博會舉辦的中國馬來西亞貿易對接會，尋找到企業與企業的合作機會。

該產品香港負責人劉岳霖表示，隨著該產品可進軍中國，他們也希望可借助東博會，尋找到新的合約及合夥人，以便好好的使用這個好不容易才取得的入口認證，在中國開拓更大的市場份額。（TKM）

連致民：來錯地方仍有收穫

“好吃，這個蝦條好吃，老闆，怎樣賣？我要5包。對不起，不好意思，我們不賣產品，我們賣原料。”

和益食品配料有限公司董事經理連致民從開館至今，已重複說了不下數千次以上的對話，然後再看著一張張失望的臉孔離去，有感其公司是“來錯地方”了。

他聲稱，其實在未參加東博之前，他聽說過東博會更傾向於銷售產品而非招商，尤其是像他這種沒成品，只是供應配料的應難以“受到注目”，更妄說找到商機。

“可是，在大馬信貸擔保機構盛情邀約及費用相宜下，我就抱著姑且一試的心態來了，來了之後，我確信這個平台並不適合我，因此應該是僅此一次了。”

他第一次來東盟，但每年都會參加上海舉辦的食品原料展覽會，下個月也會到迪拜參展，這些展覽會也較適合其公司。

“來了這裡後，我知道原來目前在我國很紅的鹽蛋黃配料也很合中國人口味，我準備把這兒收集到的資料反饋給商家們，讓他們考慮也生產以鹽蛋黃配料的產品，這可說是參展的收穫吧。”

參展初哥僅帶1產品

馬慕拉惹依是年輕馬來企業家，30歲的他一年半前才轉行進軍生產藥用納米銀產品，本身在梳邦擁有一間實驗室，這次到東博會寫下很多個第一。

他第一次參展、第一次到國外參展，同時也僅帶一樣產品過來。也由於沒經驗、準備功夫不足，馬慕坦言，如果從產品銷售，確實沒達預期。“可是，我在這兒學習到很多，這對我產品的研發和未來市場的開拓有一定幫助。”

“就像我的產品，在馬來西亞，很多顧客會為了生發而找上我的產品，但中國人更注重的是臉上的保養。因此，我在首天強調產品的生發、治刀傷等功效時，反應欠佳，後來是我的翻譯點醒我，翌日我改變推銷方計，強調產品也有美容功效，才有人問津。”

“我也向大馬對外經貿發展局瞭解各種出口至中國的品質認證申請等事宜，這些都算是收穫吧！下次若還有機會，還會再來參加東博會，屆時相信自己一定做到萬全準備。”

經貿對接會助拓新商機

除了參展外，Matrade這次也自己在大馬館舉辦經貿對接會，同時與中國建設銀行首次進行類似的經貿對接，讓大馬商家可直接在對接會上與有潛能的合作夥伴直接洽談。

廣州市奧利順食品貿易公司就是其中一家在對接會上，希望尋找到大馬合作商的中國企業。

該公司老闆沈文治說，他是想尋找大馬的香料和餅乾產品及一些大馬特性產品。

這名已經與大馬商家合作生產蝦條長達20年的商人表示，他希望在對接會中尋找到更多的供應品，以便他可引入中國，製成本身的產品。