戴良業：實現互利共贏 中國東盟民企交流合時

（吉隆坡21日訊）馬來西亞中華總商會（中總）總會長丹斯裡戴良業說，《中國—東盟戰略夥伴關係2030年願景》為民營企業提供了廣闊商機，在中國—東盟關係更加緊密的基礎上，開展中國—東盟民營企業家交流與合作正合時宜。

他在出席南寧舉辦的第16屆中國東盟博覽會、商務與投資峰會，並發表主旨演講時表示，經濟全球化是當今世界發展的主流，因此只有加強溝通交流，團結合作，才能實現真正的互利共贏。

他說，當前中國—東盟自貿區升級版議定書已正式生效，將為中國和東盟的經貿往來增添更大動力。

“本屆峰會是民營企業合作的新平台，以實現中國—東盟經貿領域的資源共享、合作共贏為目標，完全符合中國及東盟各方共同的願望。因此，我對進一步加強中國—東盟民營企業的合作充滿期待。”

本屆東博會將圍繞“共建‘一帶一路’，共繪合作願景”主題，通過展覽、論壇、活動，深化經貿、互聯互通、金融等多領域合作，推動中國—東盟全方位友好合作提升到新水平。

中總副總會長拿督呂海庭和總秘書拿督陳鎮明也出席上述博覽會。

此外，中國—東盟民營企業家領袖沙龍昨晚在南寧會展豪生酒店隆重舉辦。

中國全國工商聯副主席邱小平，廣西自治區政協副主席、廣西工商聯主席磨長英，中國—東盟博覽會秘書處副秘書長楊雁雁，中國—東盟企業家聯合會（籌）創始會員和會員代表40餘人出席了沙龍活動。作為中國—東盟企業家聯合會共同發起人，戴良業及小米科技創始人、董事長兼首席執行官雷軍聯合主持了中國東盟民營企業家協會大會沙龍活動。

共有40多位中國和東盟國家知名企業家出席了沙龍活動，並進行熱切及深入交流。