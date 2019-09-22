白天：兩國努力 馬中旅遊年料成果豐碩





（吉隆坡22日訊）中國駐馬來西亞大使白天說，他有信心，在馬來西亞與中國的努力下，兩國的文化交流、人與人之間的交流，將在2020年的馬中文化旅遊年，取得豐碩成果。

他昨晚出席中國文化旅遊之夜致詞時提到，這場表演是為慶祝中馬建交45週年及中華人民共和國成立70週年，相信也將成為兩國文化交流的橋樑。

他聲稱，中國文化旅遊之夜將呈現少林功夫武術表演，而少林功夫是中國文化的精華，觀賞功夫表演，也是一個瞭解中國文化的方式。

此外，旅遊、藝術及文化部副秘書長拿督哈斯麗娜則提及，馬來西亞與中國的旅遊部門將繼續在未來緊密合作，互相交換經驗與知識，規劃旅遊策略和方案，惠及兩國的政府。

她強調，中國是我國遊客的第三大主要來源國，在2018年就有280萬人次中國遊客來馬。她希望，可在來臨的2020大馬旅遊年，吸引到350萬人次中國遊客前來我國。

她相信，明年的馬中文化旅遊年不僅會吸引中國的遊客來馬觀光，也能吸引我國的遊客前往中國旅遊。

中國文化旅遊之夜邀來45名來自河南省嵩山少林寺武術館的表演者，為觀眾呈現精彩的演出。

出席嘉賓包括了國會下議院議長丹斯裡莫哈末阿里夫伉儷、國家劇院總監拿督莫哈末朱哈利、中國文旅部國際局副局長張西龍、吉隆坡中國文化中心主任張傑鑫、馬來西亞文化旅遊部國際司楊再美、馬來西亞一帶一路委員會常務副會長姚迪聰、河南省文化和旅遊廳副處長郭繼山、河南省嵩山少林寺武術館副館長陳俊傑及陳家溝保中太極拳學院院長張保中。