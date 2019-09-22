張念群：私訊問申請臨教詳情 要當老師不會讀內容？

（吉隆坡22日訊）教育部副部長張念群說，有意成為教師者應擁有懂得自我消化資訊的能力，否則又能如何培養出學生自己尋找答案的精神及能力呢？

她在“2019年第五屆吳德芳傑出華文教師獎”頒獎典禮後，以教育部近日刊登廣告招聘臨教一事為例指出，她常收到來自各方提出有關申請當臨教的私訊提問，其實這些資訊已列入廣告內容中。

她表示，她收到的私訊提問是有關申請當臨教，是否須具備大學資格？平均分數3.0以上嗎？但實際上，這些詳情已註明在徵聘廣告中，他們可從中找到答案。

徵聘廣告有列出詳情

她認為，凡有意成為教職人員者，若連自己消化徵聘廣告的能力都沒有，試問如何期待這些準老師，未來培養出一些能自己尋找答案的學生呢？

此外，張念群強調，師資素質把關非常重要，絕不能因師資不足而降低對教師的要求。

她進一步舉例，如大馬教師教育學院（IPGM）開放的教師學士課程（PISMP），規定申請者須在大馬教育文憑（SPM）考獲5科特優（A-/A/A+）的條件；但有不少人建議降低要求，以讓更多符合資格者申請，解決師資不足問題。

她認為，降低申請當教師的要求只不過是“頭痛醫頭，腳痛醫腳”，充其量只能短暫性解決問題；但以長遠而言，這對教育發展是否健康，則需大家集思廣益了。