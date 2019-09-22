波德甲釣魚大賽 1837人參賽創紀錄





（波德申22日訊）釣到一尾重900克的白曹喜魚，捧走7萬令吉獎金！

由波德申市議會主辦的“2019年釣魚大賽”的參賽人數創下新高，來自世界各地的1837人聚集波德申，角逐7萬令吉現金獎！

經過一番競賽後，這筆冠軍獎金最終由來自馬六申的莫海曼，以釣到900克的白曹喜魚捧走7萬令吉，而莫哈末拉勿夫則得到亞軍及1萬2000令吉現金獎，季軍則是阿末法古魯，獎金為5000令吉。

森州務大臣拿督斯里阿敏努丁為比賽主持閉幕時說，雖然波德申被煙霾籠罩著，但波德申旅游業並沒有受到影嚮，依然有很多游客到來觀光。

他說，比賽除了吸引許多人參賽，也有許多親友陪同到來觀賽，令當地的酒店及民宿的住宿率增加，餐館、食肆甚至油站的生意大幅提升。

另一方面，旅游及文化部副部長莫哈末峇迪亞補充，旅游及文化部估計明年將會吸引3000萬游客來大馬旅游，預計可帶來1000億令吉收入。

（波德申22日訊）釣到一尾重900克的白曹喜魚，捧走7萬令吉獎金！

由波德申市議會主辦的“2019年釣魚大賽”的參賽人數創下新高，來自世界各地的1837人聚集波德申，角逐7萬令吉現金獎！

經過一番競賽後，這筆冠軍獎金最終由來自馬六申的莫海曼，以釣到900克的白曹喜魚捧走7萬令吉，而莫哈末拉勿夫則得到亞軍及1萬2000令吉現金獎，季軍則是阿末法古魯，獎金為5000令吉。

森州務大臣拿督斯里阿敏努丁為比賽主持閉幕時說，雖然波德申被煙霾籠罩著，但波德申旅游業並沒有受到影嚮，依然有很多游客到來觀光。

他說，比賽除了吸引許多人參賽，也有許多親友陪同到來觀賽，令當地的酒店及民宿的住宿率增加，餐館、食肆甚至油站的生意大幅提升。

另一方面，旅游及文化部副部長莫哈末峇迪亞補充，旅游及文化部估計明年將會吸引3000萬游客來大馬旅游，預計可帶來1000億令吉收入。