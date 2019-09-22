【法師控猥褻3少年案】 證人︰4少年逐一進房 法師藉按摩摸下體







（昔加末15日訊）照亮法師被控猥褻3少年案件今天續審，第二位受害少年的父親告訴地庭，其子申訴被照亮法師在慈光亭里觸摸陽具直至“流出液體”，另一位證人昔加末佛理研修會主席徐光蓮供證時表示，4名少年向她申訴照亮法師以“按摩強身健體”為由，逐一把少年帶到房里觸摸下體。

第二位受害少年的父親今天在庭上表示，其子約於今年1月10日告訴他，指於今年1月5日在慈光亭里，被照亮法師觸摸陽具直至“流出液體”，而地庭沒有針對此事追問下去。

參加佛學班被猥褻

這名父親在主控官蘇麗雅娜副檢察司引導下告訴地庭，其子當時騎著腳踏車前往慈光亭，參加一項兩天一夜的佛學班，課程期間被照亮法師觸摸陽具。

他表示，照亮法師於隔天下午5至6時之間，用車載其子回家，而其子的腳踏車則留在慈光亭里。

他被其子告知，還有數名少年也經历同樣遭遇。他知悉後十分生氣，並和其他受害少年的家長討論後，於1月14日陪兒子前往昔加末警局投報。

他說，兒子是在案發半年前開始前往慈光亭上佛理班，之前曾經一兩次在寺廟過夜學習佛理。案發後，兒子再也沒有前往寺廟，而且性格變得十分容易生氣。

他指兒子不愛讀書，曾經兩度違規帶手機去上課，而他則因此被傳召到學校處理此事。

稱按摩強身健體

昔加末佛理研修會主席徐光蓮供證時表示，一名陳姓教師於今年1月上旬，帶著4名受害少年前往位於亞羅拉彭江海路的會所找她，陳述孩子被照亮法師觸摸下體的經历。

她表示，少年們指照亮法師每次都是借故支開其他人，再向留廟的落單少年下手，並以“按摩強身健體”為由召入房里，而被告就脫掉少年的衣褲，按摩少年的下體。

她說，少年被觸摸下體感到不對勁而叫停時，被告就顯得十分生氣。她較後撥電向佛總詢問，被告知佛法里並無“按摩強身健體”這回事。

她在辯護律師丹斯里沙菲宜盤問下，聲稱她當天曾建議少年將此事告知父母，交由父母決定是否報警，同時也向大馬佛總報告，而佛總約在2星期後發布通告，凍結和禁止被告參加任何活動及應邀弘法及領導活動。

她不同意沙菲宜所言，指昔加末佛理研修會和慈光亭進行鬥爭，並指該會是社團註冊局的註冊團體，沒有和尚前來當住持，和慈光亭的糢式完全不同，因此不存在鬥爭因素。

此外，沙菲宜盤問下，率隊指揮逮捕行動的警長阿都瑪吉坦承，警員於今年1月16日淩晨，在森州武吉不蘭律的妙法寺逮捕被告時，沒有拍下撬鎖和被告睡房的照片。

不得報導少年身份

另一方面，法官拉希達喻令媒體不得報導受害少年的身份，並向沙菲宜表示體諒他忙於前首相拿督斯里納吉一馬發展公司（1MDB）案件，而把昔加末案件訂在星期日審訊。本案訂於9月27日續審。

原名陳國保（譯音）的照亮法師（54歲），今早在約10名信徒陪同下前往地庭聽審。

照亮法師面對4項涉及非禮3名少年的控狀。第一控狀指他於去年2018年3月某一日的下午約3時，在昔加末慈光亭里猥褻一名約15歲的少年，第二指控狀於今年1月5日早上約10時，在同樣的神廟猥褻一名約16歲的少年。

第三控狀指他於2017年8月4日早上約9時，在同一寺廟猥褻一名約15歲的少年。第四控狀指他於2017年8月18日，在同一寺廟猥褻第三控狀里的當事人。被告的行為抵觸2017年性侵兒童法令第14（a）條文，若罪成者可被判監禁不超過20年及鞭笞。