不愧是國民C位 姜丹尼爾親民100分萌翻全場







韩国前男团WANNA ONE成员姜丹尼尔（Kang Daniel），不愧是“国民C位”，团体解散后人气有增无减。上周六在马举办演唱会规格的见面会，挑战性感舞蹈面红耳赤，十分害羞又用双手遮脸。挑战双倍速度快歌劲舞连连失败，但他仍不死心一直挑战，最后他忍不住叹口气：“我不是成龙！”挑战失败向粉丝道歉，还卖萌摆出成龙的经典动作“蛇形刁手”，萌翻全场。

今年23岁的姜丹尼尔2017年以最高票从选秀赛《PRODUCE 101》第二季C位出道，成为限定男团“Wanna One”成员之一。该团今年1月解散，各成员单飞发展，结束合约风波的姜丹尼尔终于在7月底推出首张个人迷你专辑《Color on Me》，并举办歌迷巡回见面会。上周六在武吉加里尔亚通体育馆举行《KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN KUALA LUMPUR》，吸引新加坡、泰国等地的DANITY（姜丹尼尔粉丝名）朝圣。

曾随Wanna One来马开唱的姜丹尼尔，今次以个人姿态来马为粉丝谋福利，除了演唱迷你专辑里的5首歌曲，在粉丝互动环节开放让粉丝拍摄。制作单位准备了写上1号至8号的飞镖盘，让姜丹尼尔用飞镖射号码，并根据射中的号码进行指定的挑战或互动。他属意4号粉丝福利，即摆出各种姿势让粉丝拍照，结果他抽到“为全场粉丝录音叫起床的语音铃声”，在语音里还要用马来话说“我爱你”。姜丹尼尔用感性的声音录音，电晕现场粉丝们。

姜丹尼尔第2次射飞镖时抽到“性感舞蹈”，他在音乐的伴奏下扭腰摆臀，没一下子主动喊停，一脸害羞的他猛用双手拨凉发热的脸，他多次尝试都跳不下去，向粉丝坦承“我做不到！”。接著他抽到“双速热舞”（Double speed dance），即在音乐加速之下跳舞，他的舞姿赶不上音乐速度，数度挑战失败。不甘心的他不停练习再挑战，失败后一脸萌笑，十分可爱。