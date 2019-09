不愧是國民C位 姜丹尼爾親民100分萌翻全場

韩国前男团WANNA ONE成员姜丹尼尔(Kang Daniel),不愧是“国民C位”,团体解散后人气有增无减。上周六在马举办演唱会规格的见面会,挑战性感舞蹈面红耳赤,十分害羞又用双手遮脸。挑战双倍速度快歌劲舞连连失败,但他仍不死心一直挑战,最后他忍不住叹口气:“我不是成龙!”挑战失败向粉丝道歉,还卖萌摆出成龙的经典动作“蛇形刁手”,萌翻全场。

今年23岁的姜丹尼尔2017年以最高票从选秀赛《PRODUCE 101》第二季C位出道,成为限定男团“Wanna One”成员之一。该团今年1月解散,各成员单飞发展,结束合约风波的姜丹尼尔终于在7月底推出首张个人迷你专辑《Color on Me》,并举办歌迷巡回见面会。上周六在武吉加里尔亚通体育馆举行《KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN KUALA LUMPUR》,吸引新加坡、泰国等地的DANITY(姜丹尼尔粉丝名)朝圣。

曾随Wanna One来马开唱的姜丹尼尔,今次以个人姿态来马为粉丝谋福利,除了演唱迷你专辑里的5首歌曲,在粉丝互动环节开放让粉丝拍摄。制作单位准备了写上1号至8号的飞镖盘,让姜丹尼尔用飞镖射号码,并根据射中的号码进行指定的挑战或互动。他属意4号粉丝福利,即摆出各种姿势让粉丝拍照,结果他抽到“为全场粉丝录音叫起床的语音铃声”,在语音里还要用马来话说“我爱你”。姜丹尼尔用感性的声音录音,电晕现场粉丝们。

姜丹尼尔第2次射飞镖时抽到“性感舞蹈”,他在音乐的伴奏下扭腰摆臀,没一下子主动喊停,一脸害羞的他猛用双手拨凉发热的脸,他多次尝试都跳不下去,向粉丝坦承“我做不到!”。接著他抽到“双速热舞”(Double speed dance),即在音乐加速之下跳舞,他的舞姿赶不上音乐速度,数度挑战失败。不甘心的他不停练习再挑战,失败后一脸萌笑,十分可爱。