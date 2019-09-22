未付費臨時取消檳城演出 陶喆信道歉 擇日辦免費場

















（槟城/吉隆坡22日讯）台湾歌手陶喆和信昨（21日）原订在槟城开唱，举办《陶喆.信国王歌手演唱会》，两人的魅力吸引了大批歌迷莅临现场，原本在7时45分开场的演唱会，一直迟迟不开始，台下歌迷盼不到2位歌手出场，2个小时后，萤幕打出演唱会临时取消的声明：“由于官方主办单位无法清还艺人的演出费用余款，故今晚演唱会被迫取消”，让全场歌迷相当傻眼。

较后，陶喆和信都同步发出声明表示：“由于主办单位WGW Entertainment持伪造文件，并未支付演唱会软硬体若干相关费用，导致艺人方于演出前被协办单位‘娱乐梦工厂’告知无法上台演出”，由于事发突然，不少歌迷怨声载道。

不过，为了补偿歌迷多年以来的支持，陶喆和信决定在近期举办一场免费演出来回馈歌迷，但相关细节也会尽快公布。

陶喆经纪人也透露陶喆最近忙于录音，特地抽空赴槟城开唱，老婆Penny也爱相随，还在IG写道：“趁著演出前的小空档，和Penny一起在这个充满艺术与人文的城市中散个步，放松一下，为接下来的演出好好充个电”，并和歌迷相约见面，没想到却临时被告知无法上台，让他深感遗憾也很心疼歌迷。

网民涌官网骂主办单位

此外，针对两位歌手所发出的的指控是否属实，主办单位“WGW Entertainment”尚未回应，不过不少网民涌进去官方网站责骂主办单位。

另一方面，有传WGW Entertainment接下来，一连两天，分别在10月5日和6日于槟城主办的《Massive Worldwide Festival 2019》（有Beyond成员黄贯中和叶世荣参与），以及周华健在11月23日举办的《爱在云端》演唱会都会受到影响，将步《陶喆.信国王歌手演唱会》后尘，面临取消命运。

本报致电给《周华健爱在云端演唱会》协办单位银河集团，不过截稿为止还没任何回应。

藝人管理公司報警

陳奕淋說，該公司與WGW Entertainment已多次合作，雖然每次都有些小狀況，但這次問題很大，藝人都來了，餘款卻遲遲沒收到。

她指出，該公司將會報警，並交由律師處理。

至於是否會再與WGW Entertainment合作，陳奕淋坦言一切等收到餘款再說。