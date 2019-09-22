呈大年市會備忘錄不果 王國慧與執法主任開罵







（雙溪大年22日訊）雙溪大年環保先鋒隊主席王國慧今早拉大隊到大年市議會大廈，準備移交反空污備忘錄給市議會主席莫哈末弗茲不果，同時又不願將備忘錄交給在場駐守的執法主任萬阿末，引起雙方罵戰，現場充滿火藥味。

環保先鋒隊是今早9點半，在大年時鐘樓的“零星光大道”號召市民展開糾察行動，在王國慧等人發表演說後，一行人步行至大年市議會大廈呈交備忘錄。

稱人數太多拒入大廈

在抵達市議會大廈後，執法人員以人數太多為由，拒絕他們進入大廈內，將他們堵在欄杆外；當王國慧準備進入大廈內移交備忘錄給市議會主席莫哈末弗茲時，執法主任萬阿末告知主席不在，並要一行人移交給他代領。

王國慧在聽了對方的談話後馬上發飆，指該隊曾在5月12日移交備忘錄給萬阿末，不過後者至今都沒有採取任何行動，並對後者處事方式表示遺憾。

警方較後介入相勸，並以安全及影響交通為由，要求眾人盡快結束糾察行動。

同時，環保先鋒隊眾理事商討後也決定擇日再造訪市議會主席，以便能讓後者清楚市民面對的空污問題。

大年環保先鋒隊 促陳國耀辭官

雙溪大年環保先鋒隊促請吉州行政議員陳國耀若無法為民請願就辭官，讓位有能力者。

沒秉持火箭理念

也是前檳州行政議員的王國慧說，行動黨秉持能幹、公信與透明執政檳州並獲好評，但陳國耀卻沒有秉持行動黨的理念。

“陳國耀之前也口頭答應不會發出新營運執照給洋垃圾回收場，不過本月交流時卻透露會考慮發出6張在今年4月前申請的執照。據說其中2張申請已獲批準。”

另外，王國慧也促請執法單位自強，杜絕貪污，勇於執法。