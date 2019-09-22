【煙霾來襲】能見度僅2000公尺 怡保機場6航班取消





（怡保22日訊）煙霾再惡化，怡保機場今日共14個往柔佛和新加坡的班次中，有6個班次在今早宣布取消，受影響人數共747人。

怡保機場經理莫哈末阿里今日在媒體群組發文宣布上述消息。

他指出，因受煙霾影響，怡保機場今早8時的能見度只有2000公尺，比昨午因能見度降至2500公尺而宣布取消兩個班次時的情況更差。

他透露，怡保機場今日原有14個柔佛和新加坡的航班，其中6個因煙霾而取消。

被取消的航班包括亞航(AK6082/AK1311)怡保往返柔佛的航班，受影響人數分別為116人和111人。

亞航(AK 1310/6083) 怡保往返新加坡的航班，受影響人數分別為102人和141人。

酷航（TR 454/TR 455)怡保往返新加坡的航班，受影響人數分別為97人和180人。

今早不少乘客已到機場等候登機，惟等候期間機場正式宣布航班取消，乘客無奈只好領取退款後離開機場。

有的乘客因為個人事務無法再延期，而在離開機場後趕往巴士公司購買巴士車票前往目的地。

有的乘客即刻上網查看吉隆坡機場的航班，選擇駕車到吉隆坡機場登機再飛往目的地，更表示雖然機場可以安排他們在明日登機，但為避免明日航班再度宣布取消造成不便，他們還是選擇以其他途徑前往目的地。