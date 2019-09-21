主辦方被指未清還演出費餘款 陶喆與信演唱會臨時取消









（檳城21日訊）原定今晚在檳城舉辦的台灣歌手陶喆與信《國王歌手》演唱會，臨時宣佈取消，觀眾怨聲四起，大喊退票！

這場在檳城國際會展中心舉辦的演唱會，原定晚上7時45分開始，但遲至9時35分，歌手仍未出場，連舞台燈光也未開啟。

主辦單位於9時35分才通過舞台熒幕宣佈演唱會取消的消息，指“由於官方主辦單位無法清還藝人的演出費用餘款，故今晚演唱會將被迫取消”。

敗興的歌迷也接連離席，一些歌迷甚至從高處的座位將手中飲料拋下樓，宣洩不滿，幸好未砸中人。

根據現場所見，座位並未滿座，許多人持免費票進場，一些人不願浪費時間，所以提早離場。

至於購票入場的歌迷，則被逼留待現場，等候主辦單位交待退票事宜，有些人也離席詢問工作人員原因但不果。

不願具名的歌迷受訪時說，原本很期待演唱會，也有幸買到正中央的座位，但入場已經兩個小時仍不見藝人上台，也沒有工作人員出來交代，覺得很氣憤、很失望。

主辦方早前告知記者會攜藝人上台向粉絲交代和道歉，但記者在現場等到晚上10時，工作人員開始清理現場，還是沒看到主辦方代表和藝人，歌迷已近乎全部離場。

未獲120萬餘款 主辦單位：與藝人無關

娛樂夢工廠藝人管理公司發言人陳奕淋說，該公司已給主辦單位多次機會，但截至晚上8時，主辦方仍未能籌獲120萬令吉的餘款，經過與藝人經紀公司達成共識後，決定取消演唱會。

她強調，此次演唱會開不成與藝人無關，因為藝人已做好準備且很早就抵達檳城，也進行了綵排。

陳奕淋說，該公司與WGW Entertainment已多次合作，雖然每次都有些小狀況，但這次問題很大，藝人都來了，餘款卻遲遲沒收到。她指出，該公司將會報警，並交由律師處理。

至於是否會再與WGW Entertainment合作，陳奕淋坦言一切等收到餘款再說。

截至近晚上11時，記者仍未見到主辦方現身發言。

至截稿為止，主辦方尙未就此事做出回應。在演唱會取消後，本報記者嘗試聯絡WGW Entertainment負責人黃成鴻，但撥打其電話多次也不通。

指主辦方持假文件欠費 陶喆和信擇日免費演出

演唱會取消後，陶喆和信分別在各自官方臉書專頁交代取消的原因，直指主辦單位WGW Entertainment持偽造文件，以及未支付演唱會軟硬體若干相關費用，導致演唱會被迫取消。

不過，為補償眾多購票到場、長久以來支持陶喆與信的歌迷，兩位藝人決定近期舉辦一場免費演出回饋歌迷，相關細節會盡快於官方社群公佈。

楊順興促主辦方交代賠償

檳州旅遊、藝術、文化及遺產委員會主席楊順興也發文告促請此演唱會主辦方站出來向大眾解釋和交代，包括如何賠償已經購買此演唱會入場券的民眾。

陶喆Instagram貼文已抵檳

陶喆昨日已經抵達檳城，奈何演唱會卻被逼取消。

陶喆昨日在個人Instagram寫道：抵達檳城了！趁著演出前的小空檔，和Penny一起在這個充滿藝術與人文的城市中散個步，放鬆一下，為接下來的演出好好充個電，待會就要認真工作。”

隨著演唱會取消後，許多歌迷開始在陶喆的Instagram留言表達不滿，批評陶喆“沒出場早說啊！浪費時間”、“來了也不唱，對得起你的粉絲嗎？”。