馬哈迪：發展甘榜峇魯 沒將馬來人趕出首都

（吉隆坡21日馬新電）首相敦馬哈迪否認，甘榜峇魯發展計劃是要將馬來人“趕出”首都，並指此說法根本是子虛烏有。

他今日在獲甘榜峇魯地主和後裔出席的傾聽民意交流會上所播放的5分鐘視頻中，駁斥不實的指責。交流會由直轄區部長卡立沙末主持。

他強調，誠如甘榜峇魯發展機構法令所闡明，馬來人的利益和地位是發展甘榜峇魯的基石。

“它（法令）將馬來人的利益包括社會、經濟、文化及历史價值意義，列為每一次發展的重點。”

“我也被告知，任何已在甘榜峇魯決定的發展，也須滿足現有馬來伊斯蘭建築藝術標準。換言之，甘榜峇魯的發展將文化及历史的每一層面列入考量，將繼續作為市中心馬來人的驕傲象徵。”

馬哈迪表明，重新發展甘榜峇魯的想法早在80和90年代就討論，及政府接受各種建議及反饋。

他直言，當時有人支持、有人反對，不幸的是，一個世紀過去了，甘榜峇魯還是跟多年前一樣，反映出兩種截然不同的面貌。

卡在高速發展夾縫

“一方面，它是首都馬來人的驕傲象徵，另一方面，當吉隆坡迅速發展成為大都市，甘榜峇魯的時間好像停止了，及環境雜亂無章和擁擠，並非是一個令人感到舒適的地方。”

首相指出，為解決問題，這必需進行洗牌，以重新發展甘榜峇魯，若不如此行事，它將變得跟周圍環境格格不入，導致甘榜峇魯看似卡在高速發展的夾縫中，及在現代化洪流中遭邊緣化。

他表示，大部分馬來人已不會選擇住在甘榜峇魯，更不幸的是，外國人開始來入住，及在這個地區經商。假設這是因為甘榜峇魯的環境不再舒適，因此，這個地區最好是重新發展，以擁有完善的公共設施和高效的基建網，及可在空地進行休閑與社會活動。

“可以肯定的是，很多馬來人（以後）會想住在這里，這直接提高地產價值，已經離開的人，可能會回來。”