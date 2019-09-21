柔董聯註冊遭撤銷 董總主席陳大錦告假

（加影21日訊）隨著柔佛州華校董教聯合會（柔佛董聯會）註冊遭社團註冊局撤銷後，董總主席陳大錦即起告假，董總主席一職將由署理主席拿督陳友信暫代。

陳友信今日在董總召開中委會議後在記者會上聲稱，董總中委今日在會議上一致通過，柔董聯會代表即陳大錦、中央常委陳錦洲、中央委員林青賦和林福良的請假要求。

他說，上述眾人即起告假，一直到獲社團註冊局書面認可為止。他們是昨天提出請假的要求。

陳友信代掌董總

他解釋，依據董總章程16.2.2，董總主席職務在主席告假期間將由署理主席，即他暫代。

“我希望柔董聯會註冊風波盡快解決，我只是暫代，相信這場風波很快就會結束。我們依然在這里，期待柔佛州的同道盡快歸隊，大家一起工作。”

針對董總提呈上訴信予內政部後是否有獲回應一事，董總秘書長黃再興表示，內政部和社團註冊局方面都相當正面，希望此問題在短時間內解決。

柔董聯會是在今年1月15日接獲社團註冊局有關吊銷註冊的預告通知，而柔董聯會已於7月23日回複社團註冊局的部分質詢。

社團註冊官較後於8月8日發函正式吊銷柔董聯會註冊，並限令該會在30天內向內政部提出不被吊銷註冊的理由。

陳大錦也在8月30日提交上訴信至內政部，並在9月4日與內政部長丹斯里慕尤丁會面。

社團註冊局之前表明，基於柔董聯會的註冊已遭撤消，在該組織里擔任要職的所有領袖都已列入黑名單，不能在其他組織內擔任任何職位。

根據1966年社團法令第49條，被取消註冊社團里的任何握有職位者，若在社團被取消註冊之後的任何時候或30天後，在沒獲註冊官書面同意（Kebenaran Bertulis）的情況下，仍留任任何職位，都是一項罪刑。一旦罪成，可被判監禁不超過5年，或罰款不超過1萬5000令吉，或兩者兼施。（TKM）

爪夷文課題 校董須參與決策過程

陳友信聲稱，董總中委在會議上也商討在國民型小學四年級馬來文課本里納入爪夷文的課題。董總重申，學校董事會須有參與決策的過程。

他表示，董總之前在華淡組織與教育部副部長張念群會面時，已提出上述建議，後者也表示會繼續跟進。

內閣在爪夷文課題上的最終決定，是讓家教協會、父母與學生決定是否在馬來文科目里學習爪夷文，但東馬有許多學校沒有設立家教協會，因此董總認為教育部須讓學校董事會參與決策。

出席會議者尚有副主席李官仁、李添霖、盧成良、秘書長黃再興、財政吳小銘、副財政黃博諄、中央常務委員拿督黃良傑。

關中3學生恢複考統考資格

黃再興披露，董總在本月10日，已通過律師發函給關中統考上訴案3名學生，恢複他們報考統考資格。

他聲稱，董總在上訴庭獲勝訴後，與（3名學生）幾方面已庭外和解。3名學生都取消，不向聯邦法院提出上訴，他們也取消對董總的所有訴訟。

2016年10月14日，4名獨中生家長周志光（峇株華仁中學）、餘雲中（永平中學）、馮秀麗（坤成中學）及黃晨曦（居鑾中華中學）就關中學生參加統考一事，入稟吉隆坡高庭，要求法庭鑒定關中113學生報考統考的合法地位。

吉隆坡高庭在2018年4月6日裁決，董總批準關中學生報考統考屬合法，關中可繼續讓學生參加統考，3名家長即周志光、餘雲中及馮秀麗後來提出上訴。

董教總在今年4月11日發信取消3名獨中生的統考資格。上訴庭在7月17日駁回3名獨中生家長針對關中學生報考統考合法性的上訴案，並維持原判。