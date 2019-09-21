首相：助B40應對生活 合作社運動扮要角

（賽城21日訊）首相敦馬哈迪指出，合作社運動可在幫助城鄉的低收入群體（B40）家庭應對生活費高漲之際，發揮其重要的作用。

他今早為“ 100年後的合作社方向”倒數活動主持推介禮時表示，他對由企業發展部、馬來西亞合作社委員會及全國合作社陣線聯合推行“100種基本物品計劃”（BA 100）表示歡迎。

他披露，內閣已在今年8月29日同意落實這項以電子商務為基礎的計劃，此計劃將應全國大約3000個零售合作社要求，大量採購基本商品。

他說明，有關合作社的模式是不以利潤為主要目標的社會企業家計劃。因此，它可幫助造福社會及合作社會員。

馬哈迪強調，合作社的貢獻不僅是增加我國的國內生產總值，而且也提高人民的購買力，進而實現共享繁榮的遠景。

他表示，在合作社下，我們手上的權力是根據素質和消費保證來制定合理價格。

他也以日本為例，指日本的消費者合作社聯盟（JCCU）是由320個消費者合作社組成的全國性聯盟，會員高達2900萬。有關聯盟不僅通過提供日常必需品來控制市場份額，而且還能為當地社區提供可持續發展的環境。

他也對大馬合作社委員的新措施表示歡迎，即凝聚批發和零售業的主要合作社力量，以建立中級合作社，即批發和零售合作社陣線（Akrab）。

馬哈迪直言，批發和零售合作社陣線扮演“合作社橋樑”的角色，將使合作社能支配整個有效分銷鏈，特別是通過批量採購和有效的分銷來降低商品的價格。

他說，有必要通過“電子合作社貿易中心”（e-Coop Trade Centre）網絡加強和擴展措施，以減少中間商的作用和參與，從而穩定市場基本商品價格。

他捉到，我國的合作社達1萬4237個，會員總數達610萬人。因此，他建議合作社可集結力量進軍新領域，並擴大現有活動以掌控更大市場。

出席上述活動者尚有企業發展部長拿督斯裡禮端尤索夫和夫人拿汀斯裡哈米達；企業發展部秘書長拿督旺蘇萊雅；大馬合作社委員會執行主席拿督諾丁沙烈。