大年環保先鋒隊抗議洋垃圾廠 王國慧罵政府無能







（雙溪大年21日訊）不滿洋垃圾廠引發空氣污染，雙溪大年環保先鋒隊今日召集了上百人在清真園前面的一間非法洋垃圾廠外舉牌示威抗議，領頭的主席王國慧痛罵政府腐敗無能。

這也是大年環保先鋒隊於8月18日獲准成立後，首次進行大型和平集會，明日上午也有一場和平集會在雙溪大年零度廣場舉行，屆時眾人將步行至大年市議會，提呈備忘錄予當局。

他們主要抗議聯邦政府發放AP給大年兩家廠商、不滿市議會意圖再發放AP，協助漂白大年6間已遭查封的非法洋垃圾廠、不滿政府及有關當局沒有處理非法洋垃圾問題及維護人民權益、不滿非法洋垃圾廠至今仍繼續操作。

指政府沒誠意解決

王國慧說，雙溪大年空污問題已成全國最嚴重，百姓怨聲載道，然而政府由始至終沒有展現認真解決問題的誠意。

她說，前朝時期已存在洋垃圾廠，卻沒想到在新政府執政後，業者表現得越加肆無忌憚，越加猖狂。

她聲稱，本地17家洋垃圾廠即使被查封，仍在暗中操作，目無法紀。更甚的是，政府今年9月初還發放洋垃圾入口准證（AP）給本地兩家廠商，另有6家廠商的申請還在審核中。

“大年今時今日所面對的空污問題，絕不是煙霾造成。煙霾未來襲之前，大年多個地區的空污指數已處不健康水平。”

她說，空污問題導致私人診所患者增加30%，一旦政府的醫療支出超出25%，則將導致國家邁向貧窮。

“國家要強，首先是民要強，強民才能富國，政府應把眼光放遠。我們要求首相敦馬哈迪，以及吉打州務大臣慕克力採取強硬的態度，把這些非法洋垃圾廠關掉，趕出吉打州。”

另外，馬來西亞燕業總會主席主席卡茱米說，空污問題破壞了燕子的生存環境，導致全州的燕窩產量銳減20至30%，業者損失慘重。她們雖多次向政府、州政府反映問題卻毫無下文。