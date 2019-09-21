2條件與董總關中等7方和解 3獨中生家長撤銷上訴

（峇株巴轄21日訊）隨著上訴庭判決“關丹中華中學是隆中華獨中分校”，3位獨中生家長對判決表示認同，並在兩個條件下與董總及關中等7方達致庭外和解協議，令紛擾多年的案件告一段落。

涉及7方分別為董總、關丹中華中學、峇株巴轄華仁中學、永平中學、吉隆坡坤成中學、3名獨中生家長及法庭。

自稱3位獨中生家長發言人的李勤政指出，兩個和解條件即：董總及關中豁免3位家長繳付2萬令吉堂費，及董總恢複3位獨中生統考資格。

李勤政是於今日召開記者會披露這項消息，並稱3位獨中生家長已撤銷上訴至聯邦法院。

他形容，上訴庭在今年7月17日作出“關中是隆中華獨中分校”的標桿性判決，意味著關中屬於隆中華獨中分校，因此關中生考統考屬於內部考試，並無違反教育法令69（1）條文。

“3位獨中家長的初衷，就是要保護董總和獨中，阻止單元主義教育者以法律來迫害統考。如今高庭作出標桿性判決，家長也功成身退。”

上訴庭判關中是隆中分校

他解釋，高庭在4月6日宣判“關中非獨中，但可考統考”，實際上很可能讓單元教育主義者有機可乘，使用任何借口打擊華教，因此他們才繼續上訴。

他也贊揚3位獨中生家長，承受著孩子被禁考統考的威脅，仍站穩立場，不撤銷上訴庭的告訴，才有今日的標桿性判決，為統考、獨中、董總及關中等帶來珍貴的禮物。

在場者包括華教工作者李儒森、峇株巴轄愛護華教工委會財政吳世業、3位獨中生家長周志光及餘雲中。

根據資料，“3位獨中生家長挑戰關中生考統考案”起源於2016年，4位獨中生家長周志光（峇株巴轄華仁中學）、餘雲中（永平中學）、馮秀麗（坤成中學）及黃晨曦（居鑾中華中學）於10月14日針對關中生參加統考入稟吉隆坡高庭，要求法庭鑒定關中113位學生報考統考的合法地位。

吉隆坡高庭在2018年4月6日裁決，董總批準關中生報考統考屬合法，關中可繼續讓學生參加統考，3位家長即周志光、餘雲中及馮秀麗繼續上訴。

董教總隨後在今年4月11日發函取消3位獨中生的統考資格，要求3位家長撤銷告訴。

隨著上訴庭於7月17日作出“關中屬隆中華獨中分校”的裁決，擾攘3年的統考案終告一段落，3位獨中家長同意與7方和解。