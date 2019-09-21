達勒雷京：與中美是好朋友 大馬不插足貿易戰







（中國．南寧21日訊）國際貿易及工業部長拿督達勒雷京強調，我國與中國及美國都是好朋友，在美中貿易戰中，大馬不靠邊站，也不插足其中，大馬秉持希望雙方能夠平和的解決問題，因為中美貿易戰爭的持續對全球都不會是好事。

他說，沒有任何一個國家可在中美貿易戰爭中獲幸免，包括大馬，但我們應持正面及積極的態度看待問題。

部長是在中國南寧東盟博覽會為大馬館主持開館儀式後，在記者會上如是指出。

尋找途徑勸解兩國

達勒雷京說，大馬位處東盟，與中國位置更為接近，與中國一直維持良好關系，雙方在各方面都有合作；同樣的，大馬與美國都是朋友，因此大馬都在尋找途徑，持續的“勸請”及希望兩國的紛爭可獲解決。

談到對此次東盟博覽會的期許時，部長希望我國的企業家能為我國的產品註入更多創意，並提升產品水平，以便大馬的產品可更具競爭力。

他強調，政府會從包括其部門、投資發展局（MIDA）、馬來西亞對外貿易發展局（MATRADE）等機構，通過參與各項展銷會，及給予大力協助，為大馬的企業家提供更多進軍國際市場的平台，希望大馬商家和企業家把握機會。

他說，中國是一個巨大市場，我國的企業須通過一個門戶進入中國，再借助中國強大的物流，協助把我國的產品推銷到中國各地，而大馬與中國郵政廣西分公司的合作，將會取得事半功倍的效果。

“就我了解，就有一家大馬公司通過這個管道，在短短的2個月內寫下400萬令吉的交易額，可見強大物流所發揮的威力不容小覷。”（TKM）

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東盟博覽會即起至24日

馬來西亞對外貿易發展局主席丹斯里哈林表示，盡管東盟博覽會的參與企業以中小型企業為主，但大馬的微型企業也不用氣餒，他們可從大馬境內開始，以成功企業家為榜樣，在國內為產品打下穩固基礎，然後再借助政府機構的指引，他們的產品一樣有機會登上國際舞台。

較早前，達勒雷京、哈林及包括雪州行政議員羅茲雅、馬來西亞對外發展貿易局首席執行員拿督萬拉迪夫、馬來西亞駐南寧總領事阿茲利米等人也一起為坐落在南寧會展中心的東盟博覽會的大馬館主持開館儀式。

邁入第16個年頭的東盟博覽會即起至24日，一連4天在中國南寧廣西舉辦。大馬此次共有167家公司參展，參展攤位達178個，展出面積為3240平方尺。