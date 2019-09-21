副揆：若提出要求 馬必助印滅林火





（班登21日訊）雖然印尼政府在跨境煙霾課題上沒接受大馬的協助，但副首相拿督斯里旺阿茲莎強調，大馬非常願意隨時準備好提供協助，助印尼當局一臂之力，撲滅林火減低印尼地區的多個熱點。

也是公正黨班登區國會議員的他，帶領公正黨班登區部在選區的安邦雙喜園（Taman Nirwana）Kompleks Muhibbah早市，向攤販及民眾派發1200個N95口罩時，如是回應。

詢及為何印尼政府不願接受大馬天災管理機構或其他消拯人員的協助時，她則表示，印尼總統佐科威已在應對上述問題；若有機會，我國一直都想提供協助。

盡管能源科藝及環境部長楊美盈已通過印尼駐馬大使館，向印尼政府表明願意協助印尼撲滅林火，但印尼方面都沒給予回應。而首相敦馬哈迪，昨天還請媒體幫他詢問印尼政府。

旺阿茲莎說，截至今早7時，空氣污染指數呈不健康水平的仍有18個地區，而她的選區班登本身的空氣污染指數，也達142點。

她再度勸請國人，尤其是住在空氣素質處於不健康及非常不健康水平的民眾，在煙霾期間應減少戶外活動，以免煙霾導致疾病。

警告國人不要公開焚燒

她表示，民眾應在這段期間關上窗戶，避免讓煙霾進入室內，並建議安裝空氣淨化器。

她提醒要多喝水，讓身體保持水分，在外時記得使用口罩，曝露在外會接觸到煙霾的身體部位，也要多清洗。

“若有出現咳嗽、感冒、哮喘及眼睛感到疼痛，應該要到診所求診。”

旺阿茲莎也警告大馬人，不要進行公開焚燒活動。

發生林火 斯里阿曼一度破500點

旺阿茲莎說，昨日空氣污染指數差點突破須進入緊急狀態的500點危險水平，即高達402至429點的砂拉越斯里阿曼，是因為該區有200英畝大森林及園地發生火災，才導致空污嚴重，但昨晚已有120英畝土地的火勢順利被撲滅。

她聲稱，從9月19日開始，消拯局及大馬民防部隊等相關機構已馬不停蹄進行24小時滅火行動，他們也正努力撲滅剩下80英畝土地的火勢。

她表示，大馬海事機構（APMM）也已在斯里阿曼發生火患的地點拋水彈。斯里阿曼今早的空氣污染指數已經降至170點，處不健康水平。