大年愛心咖啡廳 特殊兒烘焙表演服務讚











（雙溪大年26日訊）雙溪大年新城鎮花園有一間特別的咖啡廳，這間咖啡廳每週只營業2天，來這裡的公眾除了可以吃到特殊少年親手烘焙的麵包和喝到他們的沖泡的咖啡，偶爾還能看到特殊少年彈吉他或跳舞表演。

這間由雙溪大年特殊兒童教育援助中心（PEKAKA）所創立的“愛心咖啡廳”（PEKAKA CAFE），位於新城鎮花園（大家海鮮酒家後排），是一家非營利咖啡廳。

該咖啡廳也是一間烘焙工作坊，工作坊每週三至週六會開爐烘麵包，咖啡廳則在週五和週六營業，讓特殊學員可以放下心中的恐懼，學習與公眾交流。來過這裡的人甚至說，他們的招待比一般服務員還要好。

雙溪大年特殊兒童教育援助中心主席陳美淯接受《光明日報》訪問時說，愛心咖啡廳主要是讓這班小孩有一個學習技能的機會，除了教導他們烘焙，也教導他們如何與他人溝通。

她說，烘焙課是由福利部批准，由國際協力機構（JICA）聘請一名來自日本的導師來指導，該導師不僅教導他們烘焙，也懂得拿捏他們的心情，費用全由政府負責，為期2年。

她說，由於人力有限，所有參與烘焙課程的特殊兒都需要他們的父母陪同和從旁協助，這也能促進他們與父母之間的關係。

她說，該咖啡廳獲得屋主以象徵式收取租金，但還需要2名教師與1名書記打理，因此每月需要資金維持，所幸獲得公眾與非政府組織的支持。

每週營業兩天 亦有彈吉他跳舞表演

愛心咖啡廳原本每週只在週六營業1天，因特殊學員的父母當天沒上班，可以來陪同子女，後來獲眾人支持，決定多開1天。

營業時間為下午1至5時，公眾除了可以在這裡吃到麵包，也有機會品嘗由學員們親手沖泡的咖啡，偶爾還有學員自彈吉他與跳舞表演。

陳美淯強調，這間咖啡廳不是為了賺錢，主要是讓特殊學員與公眾溝通。看到特殊學員的脾氣有所改善，從亂發脾氣到懂得控制自己的情緒，令她感到欣慰。

“我們每週都有固定的訂單，有工廠業者每週四向我們訂購麵包，也有酒店業者要我們烘焙的白麵包，讓特殊兒有機會每天學習做麵包。”

家長：學習一技之長

楊麗美（60歲、教師）說，兒子余智偉（19歲）從小被醫生診斷為特殊兒，5歲時就到百大年花園的大年兒童特殊學校上課。

她說，兒子在那裡學習多年，畢業後就來該工作坊學習一技之長，如今在該咖啡廳當咖啡師。

她說，咖啡廳在營業前，兒子每週會被送去學習泡咖啡一天，兒子對泡咖啡也充滿興趣，每晚都上網學習如何拉花，提升自己的技術。

家長自掏腰包成立教育援助中心

陳美淯的兒子黃繼揚（Jason，26歲）也是特殊兒，當初因為要讓孩子接受教育，便與另3名同病相憐的母親自掏腰包，每人拿出1000令吉成立雙溪大年特殊兒童教育援助中心。

她回憶說，成立初期的特殊兒並不多，只聘請2名專業導師教導，如今特殊兒增至30人，教職員也有4人。

她說，當母親已經不容易，更何況是一名特殊兒的母親，從他們入校學習到畢業，甚至出來工作，身為母親者都要一一擔心，但獲得公眾的支持，她們終於走到這一步。