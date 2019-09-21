載中游客旅巴美國失事 4死12人重傷

（華盛頓21日綜合電）一輛滿載說中文游客的旅游巴周五在美國猶他州布賴斯峽穀國家公園附近失事，造成至少4人死亡、12人重傷。中國駐美國大使館表示，車禍中多名中國公民傷亡。

猶他州警方稱，車禍發生於當地時間周五早上約11時30分，當時旅游巴正在前往布賴斯峽穀國家公園（Bryce Canyon National Park）的路上，車上共載有30人，其間旅游巴駛離公路撞上護欄，造成至少4死亡，12人至15人重傷，傷者被陸續送往猶他州南部的多家醫院。

警方稱，乘客相信都是來自中國大陸或台灣。當局正調查失事原因，但似乎不是受到天氣影嚮。

目擊者則指當時以為有炸彈爆炸，估計車上約有35人，均是亞裔乘客，現場一遍狼藉。另一名目撃者表示沒有其他車輛涉及這宗車禍：“巴士開始失控，之後他們過度修正並撞出馬路。”

共有12名傷者入院，其中3名情況危殆、6名情況嚴重及3名情況尚可。有目擊者表示，曾在現場試圖安撫一名喪失妻子的男乘客。

中國駐美國大使館周五發表聲明說，猶他州車禍中有多名中國公民傷亡，大使館已啓動應急處置機制，正與美國警方核實事故具體情況，公使銜參贊兼總領事鐘瑞明已率工作組前往事發地看望傷者及解情況。

布賴斯峽穀國家公園位於猶他州南部，以獨特的地質聞名。發生車禍的12號高速公路風景優美，連接幾座國家公園和州立公園，包括紅峽穀等。