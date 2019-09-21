一般用戶4G就夠 中國：5G用在工業互聯網

（中國．北京20日訊）針對中國5G建設布局，中國工信部長苗圩今天表示，廣大用戶的4G手機就夠用，5G應用是“二八律”，80%應用在工業互聯網領域；但要到2020年，中國才能正式大規糢投入獨立組網的5G網路。

中國國務院新聞辦公室今天舉行“新中國成立70周年工業通信業發展情況”新聞發布會，據中國網直播，針對中國5G產業的布局，工業和信息化部部長苗圩在發布會作上述表示。

苗圩指出，目前中國市場上商業發布的11款5G手機，大部份都是“非獨立組網”（Non-Standalone,NSA），手機要真正能夠體現5G性能，必須依靠獨立組建的5G網路，而不是基於4G核心網的非獨立組網產品。

他表示，現在能相容NSA和獨立組網（Standalone,SA）的手機只有華為，因為這涉及到晶片、作業系統等很多因素；現在各地所推的網路，基本上都是非獨立組網的5G應用。

苗圩說：“只有到明年（2020年），我們才能夠正式大規糢投入獨立組網的5G網路。”

對於5G的應用前景，苗圩認為是“二八律”分布。他指出，對廣大用戶來說，4G手機夠用了，不光是打電話、發短訊息，包括上網、看影音，都是足夠的。

他表示，對少部份特殊使用者，比如年輕人在從事電競、大型手游，可能4G網路還不能滿足他們的需要，但那只是涉及一少部份人的高端應用，大部份應用4G足夠了。

苗圩指出，5G真正應用場景，80%應是用在工業互聯網領域。例如，工信部和交通運輸部、公安部已達成推動車聯網發展的共識，車子與道路之間要協同，就只能靠5G來實現，而這也是中國特有的制度與市場的優勢。