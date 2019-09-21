讓路發展 獅城魚尾獅塔將拆除

陪伴眾人24載的新加坡聖淘沙魚尾獅塔將於10月21日拆除，讓路給聖淘沙及布拉尼發展，為島嶼註入新活力。

聖淘沙發展局昨天（9月20日）在記者會上宣布聖淘沙及布拉尼總體規劃。

聖淘沙魚尾獅塔建於1995年，聖淘沙發展局局長郭瑞光說，關閉和拆除魚尾獅塔是個艱難的決定。

他說，考慮到魚尾獅塔的結構和面積，當局沒有計劃將魚尾獅塔移到其他地方去。

魚尾獅塔最後一個開放日是10月20日，隔天正式關閉，之後拆除。

新規劃將在未來二三十年分階段展開，第一個項目將是“聖淘沙心之音”（Sentosa Sensory scape），該項目將在今年第四季動工，預計2022年完成。

根據新總體規劃，聖淘沙將分為五大區塊：活力社區（vibrant cluster）、島嶼之心（island heart）、瀕水區（waterfront）、山脊線（ridgeline）和海灘區（beachfront）。各區將有獨自特色，例如，全長3.2公里的海灘區將設有多個親家庭的空間，訪客也能到此觀賞一場以水呈獻的表演。

新加坡總理李顯龍上個月在國慶群眾大會上宣布，隨著布拉尼碼頭在2027年遷至大士，布拉尼島將與聖淘沙一同重新發展，興建新的旅游景點。政府下來將給聖淘沙註入新活力，擴建它的自然和历史走道，保留島嶼特色，以及讓鐵道走廊直達聖淘沙。

悅峰集團說，從9月21日起至下個月20日，所有新加坡居民都能以半價購買聖淘沙魚尾獅塔的入門票，60歲及以上的年長者只要出示身份證，就能免費進入魚尾獅塔。