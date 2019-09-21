“非凡馬來西亞”MBR Live！ 曹觀友 鼓勵檳城人創紀錄











（檳城21日訊）馬來西亞紀錄大全（MBR）昨日在合您廣場主辦“非凡馬來西亞”MBR Live！活動，鼓勵檳城人締造大馬紀錄，連檳州首席部長曹觀友也打趣表示有意在現場致詞到隔日，以打破最長致詞記錄。

曹觀友說，檳州對創造或打破紀錄並不陌生，且多年來已創下不少紀錄，包括檳城世外逃園主題樂園（Escape）建造最長水上滑梯已打破健力士世界記錄。

他說，為期3天的MBR活動有多項記錄是公開給公眾挑戰，建議檳州行政議員再里爾也挑戰最快速為5個假寶寶換尿布的記錄。

無論如何，曹觀友只是簡短結束致詞，而再里爾也沒接受挑戰。

MBR總執行長黃楓偉指出，這是他們第二次舉辦MBR Live！，下一站將在柔佛舉行，希望可持續發展成為年度盛典，培養大馬同胞的愛國精神。

MBR活動從昨日起一連3天，上午10時至晚上10時，在合您廣場舉行，展示46項破紀錄的演出和進行39項現場挑戰記錄，包括以星巴克咖啡進行繪畫、60秒內吃掉火炬、最快逃出水牢、1分鐘反向掌握俯臥撐等。

當中，來自吉隆坡蕉賴的35歲魔術師劉紋夆，在58.84秒內吃掉59支小火炬，成功打破大馬紀錄。

擁有10年魔術表演經驗的劉紋夆接受訪問時說，他是為了尋找新特點而嘗試吞火表演，同時為了打破大馬紀錄，他在今年1月與MBR接洽後就開始進行訓練。

他坦言，其實火的味道有點噁心，因為放進嘴裡的是煤油，且吞火難度挺高，經常會燙傷嘴巴、鼻子和手等。

“有一次我不小心燙傷眼睛，兩週來都沒辦法睜開眼，現在為了安全起見，每次吞火表演都會戴上眼罩。”

至於開放給公眾參與的活動包括以最短時間倒背AZ、在不使用手的情況下吃掉最多壽司、最長時間跳繩、最快的硬幣堆疊等，成功者將獲得證書。欲知更多詳情可瀏覽http://malaysiarecords.com.my/live/ 。

出席者尚有檳州行政議員楊順興、浮羅池滑區州議員李俊傑等。