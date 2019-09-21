大馬食物銀行計劃 近期提呈內閣尋求通過





（檳城21日訊）國內貿易及消費人事務部長拿督斯里賽夫丁說，食物銀行法案已完成草擬，也已獲得總檢察署核查。他將在近期把法案提呈內閣，接著將提呈到下個月復會的國會，尋求通過。

他說，大馬食物銀行計劃自去年12月推展，已拯救1701公噸即將被丟棄的食物，轉為協助了約32萬戶家庭及4000名大專生獲得溫飽。

他說，目前已有430店家及其分行加入捐獻單位行列，但一些單位尤其是國際企業及酒店，由於擔心受惠者吃了所捐獻的食物出狀況，惹來官司，而打消行善念頭。

“根據國外經驗，有了類似法律，食物捐獻者將增加20%。”

賽夫丁昨晚在大馬食物銀行基金會及網站www.foodbankmalaysia.org推介禮上說，全球目前有65國家推行類似食物銀行的計劃，而他從世界食物銀行聯盟負責人口中獲知，其他國家的食物銀行計劃都是由私人界或非政府組織所推動，我國是食物銀行計劃唯一由政府推動的國家。

檳州首席部長曹觀友則說，檳州早在2017年就已開始食物銀行計劃，是我國首個試跑食物銀行計劃的州屬，迄今已拯救412噸剩餘食物，將之惠及州內4萬1227人。

副首相拿督斯里旺阿茲莎受邀致詞時說，全球多國包括我國都出現極端主義，這情況將分裂著社會，並引發仇視少數群體及多元化的局面。她希望食物銀行計劃不僅能為弱勢群體帶來溫飽，也有助營造互助關愛的社會氛圍。

昨天恰好是9月20日，旺阿茲莎在會上提醒大家，1998年9月20日，是烈火莫熄運動發起之日（安華當年被捕之日），當時發生許多不公之事，大家紛紛投身烈火莫熄行列；儘管已過去21年，她希望大家勿忘團結對抗殘暴的點滴。

儀式上，旺阿茲莎、曹觀友及賽夫丁見證食物銀行基金會與策略獲頒簽署諒解備忘錄，並頒贈感謝匾予捐獻單位。

與會嘉賓包括國內貿易及消費人事務部新任秘書長拿督慕依阿都阿茲、大馬食物銀行基金會首席執行員阿都瓦哈及檳州立法議會議長拿督劉子健。