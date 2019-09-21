首相署副部長猝逝 柔丹絨比艾將補選





（笨珍21日訊）首相署副部長兼丹絨比艾國會議員拿督法力拉菲克今日凌晨4時許突感不適，被堂弟緊急送往笨珍醫院救治後，不幸於清晨6時05分逝世。隨著法力拉菲克離世，柔佛州將迎來第14屆全國大選後的第一場補選。

年僅43歲的法力拉菲克來自土著團結黨，他病逝的消息今日清晨在各個通訊群組傳開，與他一樣來自土團黨的柔佛州務大臣拿督薩魯丁受詢時證實噩耗。

法力拉菲克的叔叔達烏（62歲）今早在笨珍醫院停屍房受訪時指出，侄兒凌晨突然感到胸口疼痛，並向家人申訴頭暈和呼吸困難，由他的兒子緊急載往笨珍醫院接受治療。

出席活動沒發現不妥

他說，侄兒昨晚還出席在笨珍舉行的活動，當時並未發現任何不妥，沒料到今日凌晨突然感到不適，並在送入醫院救治不久後離世。

法力拉菲克出身於小康家庭，母親是前任巫統丹絨比艾區部婦女組主席，不過他在土團黨成軍後選擇加入，並獲選為丹絨比艾區部署理主席。

他大學畢業於英國貝爾法斯特女王大學，未進入政壇前是一名麻醉師，曾在國家心臟中心以及馬六甲仁愛醫院服務。法力拉菲克病逝的消息傳出後，許多希望聯盟領袖都為他的離去感到惋惜，並通過社交媒體以示哀悼，其中包括來自柔州的反對黨的領袖，如馬華總會長拿督斯裡魏家祥和巫統副主席拿督斯裡莫哈末卡立等。

敦馬縮短活動赴柔

首相署副部長兼土著團結黨丹絨比艾國會議員拿督法力拉菲克驟然離世，首相敦馬哈迪因而縮短了今早在賽城的活動行程，相信是要趕往柔佛州前往弔唁故人。

首相原是在上午11點抵達賽城，以便為“100年後的合作社方向”倒數活動主持推介禮；活動有約2萬名來自全國各地的合作社會員出席。

他在致詞後半部時一度咳嗽，需停頓演講及喝水，同時也在結束致詞後便匆匆離開。

據主辦單位聲稱，他要趕往柔佛州。

瑪茲蘭：現在言之過早 誰上陣土團領導層定奪

針對丹絨比艾國席補選，土團黨柔佛州主席瑪茲蘭表示，目前由誰上陣還言之過早，一切交土團黨中央領導層定奪。

他說，土團黨目前在柔州有5個國席，分別是丹絨比艾、麻坡、巴莪、四加亭及新邦令金。他表示，法力拉菲克為土團黨在柔州成立的先鋒之一，如今突然逝世令他感到傷心和惋惜。他形容受委為副部長的法力拉菲克，是一位親民和十分勤勞的領袖，每天長時間工作到凌晨。瑪茲蘭是於今日下午，在法力拉菲克位於笨珍龜咯甘榜實叻角老家受詢時，如是表示。瑪茲蘭也表示，他在兩個月前在布城與法力拉菲克會面時，曾勸告後者少抽煙及多休息。

“他還邀約我在昨晚會面，但是我剛好在居鑾有活動需要出席，因此無法赴約，我們還改約在今天下午5時在布城見面。”

瓦達姆迪：法力是勤奮領袖

首相署（國家團結及社會和諧事務）部長瓦達姆迪說，其副手拿督法力拉菲克的離世對該部門來說是很大的損失。

他形容法力拉菲克是名積極和勤奮工作的領袖。他今早出席亞羅士打“和平快樂跑”後這麼說。

吉州大臣慕克力也對法力拉菲克的驟逝感到惋惜。

他說，死者是名親切和勤奮的領袖，常到吉州參與官方活動。死者生前也是名醫生，因此對於死者的離世感到驚訝。

丹絨比艾國會披甲上陣 法力戰勝黃日昇

在去年舉行的全國大選中，法力拉菲克初試啼聲，在丹絨比艾國會選區披甲上陣，撼倒尋求守土的馬華原任國會議員拿督斯裡黃日昇。在該場三角戰中，法力拉菲克贏得2萬1255張票（47.29%），以524張多數票擊敗兩名對手。

當時，已任兩屆丹絨比艾國會議員的黃日昇獲得2萬0731張票（46.12%），伊斯蘭黨候選人諾丁奧斯曼則是獲得2962張票（6.59%）。

勝選之後，法力拉菲克被首相敦馬哈迪看中，委任為負責國家團結及社會和諧事務的首相署副部長。由於年紀尚輕，政途備受看好。

根據去年的選民資料，丹絨比艾國會選區的選民有5萬3528人，巫裔57.12%、華裔41.74%、印裔1.03%，另外0.11%則是其他種族。

丹絨比艾是2003年選區劃分時，從笨珍國席分割出來的新國會選區，2004年大選由時任馬華總會長丹斯裡黃家定上陣，當時他以2萬8046張得票和高達2萬3615張多數票，擊敗行動黨候選人。從2004年大選開始，丹絨比艾國會選區連續3屆大選都是馬華候選人與行動黨候選人直接對壘，直到去年大選時，行動黨將上陣機會交由一同組成希盟的土團黨，並由土團黨從馬華手中首次奪下議席。我國政局在去年大選後重新洗牌，過去一年更是出現許多變化，如今法力拉菲克突然病逝，希盟和國陣到底會由哪個成員黨的候選人上陣補選備受各方關注。

是否交馬華上陣補選 扎希：國陣成員黨先商議

巫統主席拿督斯裡阿末扎希說，國陣成員黨會先商議丹絨比艾補選事宜，才決定下一行動。“我們會與國陣成員黨商議，才作做出決定。”

托希今天在亞庇沙巴巫統總部主持沙巴巫統大會，受詢及首相署副部長兼丹絨比艾區國會議員法力拉菲克今早逝世，該選區即將舉行補選，是否如過去一樣交由馬華代表競選時，這麼表示。

馬漢順：若確定補選 馬華將攻丹絨比艾

隨著首相署副部長兼丹絨比艾區國會議員法力拉菲克週六清晨病逝，我國將迎來509之後的第9場補選，馬華署理總會長拿督馬漢順表示，國陣最高理事會和馬華會待選委會確定補選後，決定人選。他接受本報電訪時說，馬華在接獲法力拉菲克病逝的消息後，已第一時間向家屬致以深切的慰問。

詢及近日巫伊結合，會否對馬華參選造成影響，馬漢順表示，巫伊結合是巫統和伊斯蘭黨之間的事，不影響國陣，並指丹絨比艾過去是馬華的選區，上一屆大選馬華候選人拿督斯裡黃日昇也僅以524票落敗，因此若確定補選，馬華將會選擇參選。