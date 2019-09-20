垃圾老鼠屎處處 6餐館須關閉14天清理









（芙蓉20日訊）經營餐飲生意最注重的是環境和用具的衛生和整潔，然而森州許多餐館卻被發現門面雖整潔明亮但廚房情況竟一團糟，除了廚房地面和櫥架污跡斑斑，處處還有垃圾和老鼠屎，而工作人員更被發現穿拖鞋、戴戒指、戴手錶及使用報紙作業，令官員看了無不搖頭，馬上勒令餐館關閉14天進行清理及開出罰單。

森州衛生局展開“清潔行動”（Ops Bersih），突擊芙蓉縣25間餐館，其中6間（24%）被諭令關閉14天清理，同時也發出82張罰單，共2萬2100令吉的罰款。

這項取締行動是於昨晚8時開始，當局分別援引1983年食品法令第11條和第32B條，指示違反的食肆關閉以及開出罰單，共有61名來自各縣的官員參與取締行動，掌管衛生、環境、消費人事務行動理事會主席威拉班也隨隊展開巡視。

取締隊伍先前往芙蓉新城一帶進行檢查，結果發現一間大型中餐館的廚房衛生狀況非常惡劣，森州衛生局局長拿督再努丁看了也不禁搖頭，並向媒體直言這間餐館必須關閉進行清潔。

碗碟架子佈滿灰塵

餐館的門面雖整潔明亮，不過當眾人進入廚房檢查時，只見廚房地面和櫥架污跡斑斑，櫥架底下充滿垃圾，如雞蛋殼、廚餘和污跡，至於收藏碗碟的架子也布滿灰塵和蜘蛛網，食材上還有蒼蠅在飛舞，工人在食物製作過程中鋪上報紙，因而遭到衛生局勒令關閉14天進行清理。

此外，其他遭突擊的餐館也被發現“通病”，即老鼠屎，但有的在衛生局全面檢查後，僅接獲清理的要求。

衛生局強調，除了廚房和廚房用具必須保持基本整潔，廚房內的工作人員必須穿上圍裙、戴帽子、不准穿拖鞋、戴戒指和手錶、拿取冰塊的用具不得裝在裝冰塊的箱子內、乾物及濕物必須分開存放、任何食材在存放前必須包裝等。

去年發1178罰單涉款22萬

威拉班指出，在2018年，衛生局對6662間餐館展開檢查，共有109間（1.64%）遭諭令關閉，期間也發出117​​8張罰單，罰款高達22萬200令吉。

他說，截至今年9月15日，該局共檢查了5487間餐館，其中有68間（1.24%）遭關閉，同時發出1384張罰單，罰款額達38萬5000令吉。

他補充，許多餐館的門面看似整潔，但廚房環境卻非常糟糕，甚至老鼠屎處處。他希望業者遵守衛生條例，定時清潔廚房，以確保整間餐館的環境衛生達到標準。