總警長：歡迎配隨身攝像機 避免警員濫權被冤枉

（吉隆坡20日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密對於政府欲施行警察使用隨身攝錄機（Body Camera）及在扣留所安裝閉路電視，表示歡迎，並希望新措施盡快落實，讓警察走出一直被冤枉的陰霾。

阿都哈密今早陪同首相署法律事務部長拿督劉偉強到普通行動部隊營警察宿舍G18座拜訪時向記者說，一直堅信下屬會執法不誤，因此不反對警察配戴隨身攝錄機和在扣留所安裝閉路電視，反而視之為好消息。

他指出，警察執勤時使用隨身攝錄機，若出現差池使得警方人員遭到污衊濫權，相機影像可作為證據。

盼提升警隊裝備

他說，警察長期遭受污衊，譬如有愛滋病的嫌犯在扣留所病死，卻訛傳成是遭警方打死，警察很冤枉。為此，隨身相機可防止警方出現工作懈怠的問題。

阿都哈密表示希望未來警隊能獲得更多可供利用的裝備，如電擊槍，可用在製伏彪悍的歹徒或瘋漢，讓警方在避免使用殺傷武器的情況下有效執法。

針對全國的警區總部和警察宿舍將建設電梯，阿都哈密表示，警隊對此可說是引頸期盼，預料月底便會給承包商頒布工程計劃，在今年內動工建造電梯。

他也感謝劉偉強親訪警察宿舍和政府給予撥款關注警察福利，希望接下來能確保警員安居樂業。

拉馬出席淡虎活動？ 網傳視頻是舊的

針對臉書昨晚流傳一段長約1分鐘的視頻，指檳州第二副首長拉馬沙米在首都某酒店出席“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織活動，阿都哈密說，有關視頻是舊視頻，但若視頻內容屬實，警方將採取應有的行動和公平的調查。

“警方已知悉有關視頻，並已通知內政部，預料很快會有所議決，警方絕不容許國內出現推崇恐怖組織的活動。”

他強調，任何對種族、宗教和蔑視王室的煽動性行為，都將遭到對付。

哈山卡林：戴攝錄機違人權 執法員非犯人勿羞辱

（新山20日訊）針對政府同意讓警方、移民局和關稅局的執法人員在執行任務時佩戴隨身攝錄機，巴西古當國會議員哈山卡林聲稱，他對此舉不表贊同，並認為這已違反基本人權，而執法人員不應被視為防範罪案法令（POCA）或刑事罪案下的犯人。

哈山卡林今天發文告說，警方、移民局和關稅局的執法人員都屬公務員，政府的政策違反這批執法官員的基本人權、不給予尊重之際，顯示了這是開倒車、原始的措施。

他表示，政府其實可以製定其他政策，或是作出更多努力，以解決執法官員貪污濫權問題，但不是損害他們的形象，把他們視為不能被相信的機械人。

哈山卡林認為，希盟政府在推行公職人員反貪政策方面，不應這麼快就承認失敗或舉白旗，以致要將攝錄機配戴在執法官員身上。

“首相敦馬哈迪和希盟內閣成員必須有所意識及醒覺，警方、移民局和關稅局的執法人員都是有尊嚴和自尊的，不應該被羞辱對待。”

民政支持新措施 建議政府高薪養廉

（吉隆坡20日訊）民政黨對政府讓諸如警方丶移民局和關稅局官員的執法人員在執行任務時配戴隨身攝錄機（Body Camera），以及在扣留所安裝閉路電視，以解決執法官員被指執法時濫權和稅務紕漏的問題表示支持，並建議政府檢討執法官員的薪金制度。

民政黨全國主席拿督劉華才博士建議政府採用“高薪養廉”的辦法，從根本上去解決執法人員涉及貪污或濫權的問題。“執法人員之所以涉及貪污與濫權，很多時候都是與他們的收入有關，例如我國普通警員的每月基本薪金只有1000到2256令吉，對於那些生活在城市的警員，他們的壓力非常大，這也是警員鋌而走險貪污的原因之一。”劉華才今日在一篇文告中說，高薪”能否“養廉”雖然還有一些爭議，但是較高的收入無疑可以減輕一個人在經濟上的心理壓力或思想壓力，從而有可能心情愉快丶安心工作和思想先進。

新加坡是成功例子

“如果一個人在經濟上比較寬裕了，對金錢的獲取慾望就會降低，那麼一個人的心理將可基本或完全抵禦非法禮金丶禮品丶禮節或利益的誘惑。”他舉例，新加坡就是高薪養廉的成功案例，根椐國際透明組織發布2018年貪污印象指數顯示，新加坡在全球180個國家中，與芬蘭丶瑞典和瑞士並列第三名，是東南亞，甚至是亞洲最少貪污案的國家，而該國警察學校畢業的新警員，每月起薪為3700至4700新元。此外，他也說，反貪也必須從教育著手，而政府如今已經意識到這一點，把反貪觀念加入學校教育裡，從小培養反貪觀念，只有在收與授雙方都對症下藥的條件下，反貪工作才能夠取得成功。

提升宿舍設施拘留室裝電眼 警隊獲1.7億撥款

（吉隆坡20日訊）首相署部長拿督劉偉強說，政府同意撥款1億7300萬令吉，作為提升警察宿舍的設施及在全國756所警局的拘留室安裝閉路電視（CCTV）。

他今日聯同內政部的官員訪問蕉賴的警察普通行動部隊總部及參觀警察宿舍後說，預計閉路電視的裝置工作可在今年杪完成。

他提及，皇家警察部隊之前向政府要求裝置閉路電視的用意，是要監控拘留室內活動，包括觀察值勤警員是否有涉及濫權。

他也說，撥款當中的7300萬令吉是用在安裝閉路電視，另外的1億令吉則充作維修全國警察宿舍的升降機用途。

“改善警員福利包括他們的住宿非常重要，警員家人的安全也需獲關注，至少在良好的居住環境下，警員每天能安心執勤。”

維修警察宿舍升降機

“這是一筆很大的撥款數目，因為我們接到很多關於警局拘留室的投報，我們要知道當有嫌犯被扣留在拘留室，在有待調查的過程中到底發生什麼事。”

此外，劉偉強表示，政府同時關注法庭拘留所的安全性問題，因此會在法庭內的拘留所裝置閉路電視，旨在觀察拘留所內的情況。

他解釋，法庭內的犯人拘留室，法官和司法專員也會面對相同問題，他們的人身安全也需獲關注。

至於另外的1億令吉撥款用作維修全國警察宿舍的升降機，他估計，承包部本月杪接獲工程的委任狀後就可動工。

“這筆撥款數額是前天在布城召開內閣反貪特別委員會會議後，所達致的議決。”

出席者包括全國總警長丹斯里阿都哈密、內政部副秘書長拿督再納阿比丁以及國家施政、廉政及反貪中心（GIACC）主任拿督阿尼斯尤賽。

慕尤丁：助增執勤效力不是要抓包 內政部長丹斯里慕尤丁

（紐約20日馬新社訊）內政部長丹斯里慕尤丁聲稱，執法人員配戴隨身攝錄機有助提升執勤效力，而非為了要抓包。

他表示，有許多國家都採用這項良好舉措，並希望執法單位包括警方、移民局及關稅局官員能歡迎這項措施。

他說，該部將研究在屬下執法單位貫徹這項措施。此課題會帶到內閣從長計議，看看要如何及何時落實。

“這肯定會牽涉龐大的開銷，但好處是，首相本身提及此事，或許他將全力支持我們（這方面的設備）。”

擬與紐約警局交換情報

慕尤丁說，大馬皇家警察部隊有意與紐約市警察局在情報交換及培訓等方面合作。

他週四訪問紐約市警察局時，表明這項意願。

他對《馬新社》提到，雙方討論讓紐約市警局與我們的吉隆坡警察總部簽署合作備忘錄。

“我們互換情報會帶來好處，並在培訓、能力構建等其他領域合作。”

在培訓等領域合作

“負責（維持）一個大城市（治安）的紐約市警察局，使用大量的人力以及最新系統和科技。他們的經驗或多或少都會讓我們受惠。”

部長和代表團也訪問了司職洗黑錢等課題的埃爾多拉多金融罪案特遣部隊。

他說，經相當詳細匯報，我們了解到他們如何處理（洗黑錢）問題、他們的成就及所面臨的挑戰。

他表明，大馬作好準備跟他們合作，以解決問題。

慕尤丁聲稱，他在周三，也就是4天華盛頓行程的最後一天，也會見了美國反人口販賣大使利齊蒙德。

他已向利齊蒙德討教，就大馬該如何行事，以有效解決人口販賣問題。並指這是重要課題，以確保大馬處理此事的表現可獲更進一步改善。