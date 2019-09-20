新款Perodua Axia推介 最低售價逾2萬

（吉隆坡20日訊）第二國產車公司（Perodua）推介2019年款Perodua Axia，售價介於2萬4090至4萬3190令吉之間（不包括保險）。

Perodua主席丹斯里艾斯末卡瑪魯丁在新車推介禮上提到，2019年款的Perodua Axia共有6個等級，分別是E、G、GXtra、SE、AV及新增的STYLE。自8月22日開放訂購以來，截至目前已接獲超過5000張訂單。

他介紹，新增設的STYLE車型採用運動風格的汽車套件，配上霧黑防刮側裙與輪拱造型、運動化造型車頂飾條、15寸鋁合金輪圈等，帶出鮮明的跨界風格。

Perodua Axia搭載1.0L的VVT-i汽油引擎，配置5速手排或4速自排變速箱，獲得EEV（節能車）認證。頂配版1.0 AV搭載Advanced Safety Assist（ASA）2.0安全輔助系統。這套ASA整合了預防碰撞警示系統（Pre-Collision Warning）、預警式自動緊急煞車系統（Pre-Collision Braking）、前方偏離警示系統（Front Departure Alert）以及防止誤踩油門系統（Pedal Misoperation Control）。

出席推介禮者包括Perodua總裁兼首席執行員拿督再納阿比丁、Perodua Global Manufacturing公司總裁羅祖南、Perodua Sales公司董事經理拿督惹哈里胡先、第二國產車機構主席高橋正典。

車子售價（馬來半島）

E等級：2萬4090令吉

G等級：3萬3490令吉

GXtra等級：3萬4990令吉

STYLE等級：3萬8890令吉

SE等級：3萬8890令吉

AV等級：4萬3190令吉